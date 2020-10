06.10.2020 h 14:51 commenti

A Prato il primo torneo regionale di scacchi con il protocollo anticovid

Ad organizzarlo al Buzzi domenica 11 ottobre, il Circolo pratese degli Scacchi. Si affronteranno 21 squadre under 16, i vincitori parteciperanno al torneo nazionale che si potrebbe disputare proprio con le regole sanitarie sperimentate domenica

Il primo torneo di scacchi toscano organizzato secondo le norme anticovid, verrà organizzato a Prato dal Circolo Pratese degli scacchi. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre a partire dalle 12 all’istituto Buzzi dove, 21 squadre toscane si affronteranno nel campionato regionale under 16 che selezionerà i giocatori per il torneo nazionale.La data non è ancora stata fissata, ma potrebbe adottare la procedura sperimentata domenica.

“E’ la prima manifestazione dopo la quarantena – spiega Marco Caprino presidente del Circolo - e i ragazzi hanno risposto molto bene, ci sono sei squadre pratese e le altre arrivano da tutta la Toscana. Per le norme anticontagio non sarà ammesso il pubblico, gli avversari saranno separati da un plexiglass e distanziati dagli altri concorrenti di almeno 2 metri”.

Le partite dureranno venti minuti in modo da terminare il campionato entro le 19. “I nostri ragazzi – continua Caprino - sono entusiasti di ricominciare a sfidarsi, per tutto il periodo della quarantena abbiamo fatto lezioni online, da luglio sono riprese quelle in presenza e tutti i giocatori sono ritornati a frequentare la sede”

La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Provincia, del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.



