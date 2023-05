30.05.2023 h 12:47 commenti

A Prato il primo appuntamento del Festival Economia e Spiritualità

Domenica 4 giugno alla Villa del Palco alle ore 15 si terrà una tavola rotonda ad ingresso libero per riflettere su come le scienze possano entrare in dialogo con la spiritualità

Parte l’ottava edizione del Festival Economia e Spiritualità. Il primo evento su tutto il territorio toscano si svolge alla Villa del Palco, dove domenica 4 giugno alle ore 15 si terrà una tavola rotonda ad ingresso libero per riflettere su come le scienze possano entrare in dialogo con la spiritualità. Relatori Federico Faggin, padre dei microprocessori, Paolo Gamberini SJ, scrittore e teologo, Pier Luigi Luisi, membro del Mind and Life Institute fondato da Francisco Varela e dal Dalai Lama, padre Guidalberto Bormolini, religioso e antropologo, Daniela Lucangeli, presidente di mind4children e il neurobiologo Stefano Mancuso . “Il mistero è la fonte della scienza – afferma Padre Guidalberto Bormolini, co-ideatore del Festival - ma anche la fonte e la meta della spiritualità. Esiste un terreno comune, ed è tempo che si percorrono vie comuni per saziare i bisogni fondamentali dell’essere umano.”

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Prato "Si allarga la rete dei Comuni della Toscana che partecipano a questa iniziativa che consente una riflessione in un tempo un pò sospeso e in cui tutti siamo di corsa e assillati dalle scadenze e dagli impegni- aggiunge l'assessore alla Cultura Simone Mangani - Il Festival riesce a creare l'occasione per darci del tempo. Il primo appuntamento in Toscana è a Prato ed è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, senza bisogno di adesioni, per allargare i confini di ciascuno"