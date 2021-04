13.04.2021 h 10:19 commenti

A Prato il 70% degli insegnanti già vaccinato, nessuna preoccupazione per la sospensione

La maggior parte di docenti e del personale Ata è coperto dalla prima dose di vaccino che garantisce uno svolgimento in sicurezza delle lezioni. Si chiede però, attenzione per i commissari degli esami di Stato e per chi lavora nelle scuole dell' infanzia

La decisione del Governo di sospendere i vaccini per gli insegnanti e il personale Ata , a Prato, non ha creato proteste o perplessità, visto che circa il 70% dei lavoratori della scuola è stato vaccinato, almeno con la prima dose.

“L'importante – spiega Stefano Pollini presidente provinciale dell' associazione dirigenti scolastici – è che venga garantita la seconda dose. Abbiamo raggiunto una percentuale molto alta, quindi credo che non ci saranno impatti negativi sullo svolgimento dell' attività didattica”. Per le scuole superiori, però si chiede che gli insegnanti che non hanno potuto ancora essere vaccinati e che sono stati nominati nelle commissioni d'esame possano avere il vaccino. “Credo che sia giusto dare la priorità ai più fragili – spiega Daniele Santagati dirigente scolastico del Datini – nella mia scuola sono stati quasi tutti vaccinati, ma in questi giorni abbiamo provveduto a formare le commissioni d'esame e per chi, soprattutto se proviene da altre realtà, non è riuscito a prenotarsi credo che si debba permette una deroga, proprio nell'ottica di una sicurezza degli alunni”

Intanto però, nonostante il prolungamento della Dad da più di un mese, continuano i contagi anche fra gli insegnanti, che stanno aspettando la seconda dose, i ragazzi e i loro familiari.

“Un'attenzione particolare – spiega Mario Battiato, dirigente dell'istituto comprensivo Gandhi – va riservata ai docenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della primaria, dove i bambini frequentano per otto ore, mensa compresa. Una situazione che è sicuramente più esposta rispetta ad altre, sia perché i bambini sono piccoli ed è più difficile mantenere le distanze, sia perchè durante la mensa le mascherine vengono abbassate”.

Dall'istituto comprensivo Malaparte, fino al Marco Polo, i dirigenti scolastici non hanno registrato particolari lamentele né da parte degli insegnanti, né dei genitori.

Intanto gli alunni delle scuole superiori si preparano a rientrare a scuola con una presenza del 50%, gli orari sono già pronti, serve solo l'ordinanza del presidente della Regione.

