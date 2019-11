05.11.2019 h 10:50 commenti

A Prato il 7% delle escort della Toscana e le brasiliane sono più numerose delle italiane

Il sito specializzato Escort Advisor ha stilato la classifica del sesso a pagamento in provincia, sulla base dei dati raccolti tra i suoi utenti: oltre la metà delle inserzioniste ha tra i 25 e i 36 anni e la tariffa media è poco sopra i 100 euro

Con il 7% delle escort censite in Toscana, Prato si piazza all'incirca a metà della classifica regionale per presenze, mentre se andiamo a guardare la nazionalità ecco che, almeno per il sesso a pagamento, in città il Brasile batte l’Italia. A fare la radiografia del settore è Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che ha stilato una serie di classifiche che comprendono anche la nostra città.

La presenza delle escort in regione, secondo i dati raccolti dal sito, è la seguente: Firenze 22%, Pisa 12%, Arezzo 9%, Grosseto 8%, Livorno 8%, Lucca 7%, Prato 7%, Siena 6%, Massa 5%, Pistoia 5% Viareggio 2%, Altopascio 1%, Montecatini-Terme 1%, Follonica 1%, Pontedera 1%, Empoli 1%. Ma se in Italia le escort italiane rappresentano la maggioranza relativa (media nazionale 25%), Prato è una delle province con l’incidenza più bassa: 17%. Nel dettaglio le nazionalità delle escort a Prato, sempre sulla base delle informazioni fornite da Escort Advisor, si dividono in: brasiliane 24%, italiane 17%, spagnole 8%, ungheresi 7%, cubane 7%, colombiane 6%, venezuelane 6%, argentine 6%, cinesi 4%, rumene 2%, olandesi 2%, portoghesi 2%, portoricane 2% e un totale poi di nazionalità miste tra sud americane, europee, asiatiche.

A livello di fascia di età le escort attive a Prato mediamente corrispondono in modo piuttosto preciso alla media nazionale, con una netta maggioranza tra i 25 e i 36 anni. Infatti: il 24% ha tra i 18 e i 24 anni (media nazionale 29%), il 58% dai 25 ai 36 (media naz. 53%), il 15% dai 37 ai 45 (media naz. 14%), mentre solo il 3% sono over 46 (media naz. 4%).

Prato è al 70° posto nella classifica per prezzo, mentre si piazza qualche posizione più in alto in quella legata alla qualità, 55° posto. Non risulta essere tra le province più costose se si parla di tariffe infatti: il prezzo medio è di 107 euro, in più dallo scorso anno la media dei prezzi regionali ha subito un calo del 4%.

Dalla nascita di Escort Advisor nel 2015, sono state verificate 594 recensioni sul territorio pratese, mentre fino al solo ottobre 2019 ben 215.