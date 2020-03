02.03.2020 h 18:49 commenti

A Prato giochi e lotterie si "mangiano" quasi 800 milioni di euro l'anno

I dati diffusi dall'agenzia Agimeg che ogni anno fa la radiografia della mappa del gioco in Italia. Anche nel 2019 la provincia di Prato si conferma una tra le più accanite quando si tratta di rincorrere la fortuna

nadia tarantino

Ottocento milioni di euro spesi in scommesse, lotterie, giochi e videogiochi. Anche nel 2019 la provincia di Prato si conferma una tra le più accanite quando si tratta di rincorrere la fortuna. Per fare la corte alla dea bendata i pratesi prediligono le sale Vlt senza però disdegnare slot machine e Gratta e vinci. Resiste il caro, buon vecchio Lotto mentre le scommesse sportive sono state soppiantate da giochi più nuovi e – se la fortuna sorride – anche assai più redditizi. A dirlo è l'agenzia Agimeg che ogni anno disegna la mappa delle scommesse al gioco in Italia.Degli ottocento milioni giocati – per essere esatti 793 e rotti – la fetta più grossa arriva naturalmente da Prato città: qui, la somma di tutte le scommesse, ha sfiorato i 690 milioni di euro. Sul podio, al secondo posto, Montemurlo con 43 milioni, e al terzo Carmignano con 35. A scendere, nell'ordine, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio e fanalino di coda Cantagallo con 385mila euro. Tre su sette i comuni dell'area pratese con sale Vlt: Prato, Montemurlo e Carmignano. Sale Vlt che sono praticamente una calamita: nel 2019 gli scommettitori hanno riempito quelle del capoluogo con 425 milioni e mezzo di euro, quelle di Carmignano con quasi 27 milioni e quelle di Montemurlo con quasi 23.L'altra attività più amata dagli scommettitori è la slot machine: in queste macchinette i pratesi hanno inserito qualcosa più di 144 milioni, i montemurlesi 12 milioni, 7 milioni circa l'introito a Carmignano, quasi 4 a Poggio a Caiano, circa 8 e mezzo in tutta la Val di Bisenzio.Altra passione sono le lotterie istantanee: a Prato, lo scorso anno, se ne sono andati 38 milioni di euro e quasi tutti in Gratta e vinci mentre la lotteria tradizionale si è fermata a poco più di 60mila euro. E Prato, unico comune della provincia ad avere sale Bingo, registra anche 9 milioni spesi in questo gioco. Per finire il Lotto e il Superenalotto: complessivamente quasi 22 milioni impegnati dai pratesi, due e mezzo dai montemurlesi, circa 600mila euro dai giocatori di Carmignano e da quelli di Vernio, meno di un milione e mezzo a Poggio a Caiano, circa 900mila euro a Vaiano e appena 15mila, praticamente le briciole, a Cantagallo.Intanto, sembrano destinati ad aumentare gli introiti di tutti quei giochi che non prevedono di inserire soldi in un apparecchio: dal primo gennaio, infatti, è entrato in vigore l'uso del codice fiscale che mette fuori gioco – è il caso di dire così – i minorenni e chiunque non sia in regola con i documenti. Gli effetti della novità sono già ora misurabili: il calo delle puntate si aggirerebbe attorno al 30 per cento.