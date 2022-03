07.03.2022 h 19:56 commenti

A Prato già 63 profughi dall'Ucraina. Le loro voci: "Vogliamo tornare prima possibile a casa"

Nel cas di Savignano al momento sono ospitati tre nuclei familiari legati a Prato da vincoli di parentela. Si tratta soprattutto di donne e bambini

Sale a 63 il numero di profughi ucraini arrivati in provincia di Prato. Di questi 27 sono minori. In buona parte hanno sistemazioni in proprio, dai parenti, ma una quindicina ha usato la rete dei Cas e del Sai, tramite prefettura.

Oggi abbiamo potuto incontrare i tre nuclei familiari ospitati nel cas di Savignano a Vaiano, gestito da Coop22 e dove c'è ancora spazio per altre due famiglie. La struttura, infatti, è inutilizzata da fine novembre, da quando cioè sono andate via le famiglie afghane che hanno ottenuto l'asilo politico.

Al momento sono ospitate tredici persone di cui sette minori che vanno da poco più di uno a 15 anni. Sono arrivate a Prato venerdì scorso dopo un lungo e difficile viaggio iniziato a fine febbraio da un centro a metà strada tra Kiev e Chernobyl, percorso per 500 chilometri in auto e poi a piedi fino alla frontiera con la Polonia dove ad attenderli c'era il marito di una loro parente che vive e lavora a Prato da quando aveva 20 anni. Ha iniziato come badante per una famiglia della zona che poi ha deciso di adottarla. E' stata lei a capire che bisognava agire subito per proteggere i bambini. "All'inizio eravamo un po' indecisi nella speranza che tutto si risolvesse velocemente - racconta Iana Bruno - ma poi abbiamo capito che ogni minuto che passava rendeva più complicata e pericolosa la fuga. Così il 25 febbraio, con mio fratello che poi è rimasto là a combattere, abbiamo organizzato tutto. Voglio ringraziare l'Italia, le autorità cittadine e tutti i cittadini che mi hanno aiutato. Ovunque ho bussato mi è stato aperto. Non ho mai visto un cuore così grande, non lo dimenticheremo".

Oggi che Iana vede buona parte della sua famiglia al sicuro, è più tranquilla, ma il pensiero va a chi, soprattutto uomini, è rimasto a combattere. "Abbiamo tanta paura - prosegue Iana - ma allo stesso tempo siamo orgogliose di loro. Penso ai miei giovanissimi nipoti che non si sono tirati indietro. E penso ai 143mila ucraini sparsi nel mondo che hanno deciso di tornare per combattere per la propria patria".

Negli occhi di queste donne c'è l'orgoglio di un popolo che non vuole arrendersi e che rivendica la propria autonomia e la propria identità. "Il nostro grande Stepan Bandera dice: se scegli pane non avrai libertà ma se scegli libertà domani avrai anche il pane", chiosa Iana Bruno. Un orgoglio che la porta spesso a sottolineare che gli ucraini non sono la stessa cosa dei russi e viceversa, così come mostra grande dispiacere per l'atteggiamento mostrato dalle amiche russe residenti in Toscana che con lo scoppiare della guerra sono sparite o ritengono che Putin abbia operato per il bene di tutti: "E' la propaganda russa che li ha resi così. - conclude Iana - la mia amica di Firenze nega persino che quanto sta accadendo in Ucraina sia vero".

La loro speranza è quella di poter tornare presto nella propria terra per riprendere la vita che hanno dovuto interrompere così bruscamente: "Se fosse possibile partirei anche oggi. Da quando siamo partiti è il nostro sogno. - racconta Anna Tomascik aiutata dalla mediatrice culturale Mariia Ropotan - L'Italia è un paese bellissimo e ringrazio tutti per l'accoglienza. Spero di poterci tornare da turista con tutta la mia famiglia. Quando siamo arrivati i miei figli mi hanno detto: mamma è bello qui, ma sarebbe stato ancora più bello se ci fosse stato anche il babbo con noi".

Le tre famiglie trascorrono la giornata con semplicità e hanno espresso il desiderio di poter cucinare da sole. I bambini intanto giocano. Per ora è presto per parlare di inserimento a scuola anche se una circolare del ministero lo prevede espressamente e a Prato i dirigenti scolastici sono già organizzati per aprire le proprie aule dal nido fino alle medie a prescindere dalla conoscenza dell'italiano. Come prima risposta Vaiano sta pensando a un coinvolgimento nel mondo sportivo. "Abbiamo già la disponibilità delle associazioni sportive del territorio per far allenare questi ragazzi insieme alle squadre. - afferma il sindaco Primo Bosi - Credo sia un bel messaggio e che aiuti tanto in questo momento così difficile per loro".

(e.b.)