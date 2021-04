28.04.2021 h 14:53 commenti

A Prato focolai di Covid in 34 aziende: l'Asl ha trovato irregolarità in otto di queste

Gli ispettori del Dipartimento di prevenzione hanno elevato sanzioni per il mancato rispetto dei protocolli anticontagio, in particolare per sanificazione, uso di mascherine e gestione degli spazi comuni

Sono stati 34 gli interventi fatti finora dall'Asl in aziende a Prato dove si sono verificati focolai di Covid e in otto di queste gli ispettori hanno elevato sanzioni per il mancato rispetto dei protocolli anticontagio. Si tratta di sei aziende a conduzione italiana e due con titolari cinesi. Altre otto aziende (sei cinesi e due italiane) sono state trovate chiuse per decisione spontanea dei titolari che hanno fatto scattare la quarantena. Nelle restanti 18 (due cinesi le altre italiane) i protocolli anticontagio sono risultati applicati, la gestione dei focolai è risultata sotto controllo con osservanza dei provvedimenti di quarantena da parte dei lavoratori contatti stretti dei casi e messi in atto gli interventi di sanificazione straordinaria. Diverse imprese hanno disposto l’esecuzione di tamponi diagnostici anche ai soggetti che non risultavano contatti stretti.

I controlli, come spiega l'Asl Toscana Centro, sono stati effettuati dal gruppo operativo del Dipartimento di prevenzione per il monitoraggio sui focolai Covid segnalati nei luoghi di lavoro. Nell’attuale fase epidemica, caratterizzata da una significativa diffusione del contagio nelle aree a maggiore densità abitativa e produttiva, i tecnici della prevenzione sono impegnati in questa campagna straordinaria indirizzata verso i luoghi di lavoro in cui è stata constatata una pluralità di casi Covid-19 positivi, individuati nell’attività di tracciamento o oggetto di segnalazione.

Le principali criticità riscontrate hanno riguardato la sanificazione, l'uso di mascherine non adeguate e la gestione degli spazi comuni (sala riunioni, spazio caffè e snack).

Nelle attività di verifica i tecnici della prevenzione hanno rilevato la tendenza da parte delle aziende a conduzione cinese di chiudere in modo spontaneo quando si verifica un focolaio. In alcuni casi si sono verificate difficoltà nell’individuare il domicilio dei casi e di conseguenza rintracciare i contatti stretti per poter emettere i provvedimenti di quarantena.