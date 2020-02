01.02.2020 h 10:38 commenti

A Prato ci si sposa meno ma crescono i matrimoni misti tra italiani e stranieri

Nel 2019 registrate in Comune 384 nozze 27 in meno rispetto all'anno precedente e ben 76 sotto la quota fatta registrare nel 2015. In 76 casi gli sposi sono di nazionalità diversa tra loro

Scende il numero di matrimoni tra italiani e sale quello con e fra stranieri che scelgono soprattutto il rito civile. È quanto emerge dal report statistico 2019 pubblicato dal Comune di Prato.

Nell’anno appena trascorso sono state celebrate 384 nozze di cui 239 tra italiani, 27 in meno de 2018 e ben 76 in meno del 2015. Tale decremento viene in parte compensato dall’aumento dei “si” misti, in cui uno dei due coniugi è straniero, e di quelli fra stranieri. Nel 2019 sono stati rispettivamente 76 e 69, ossia 8 e 24 in più del 2018.

Solo 4 dei 145 matrimoni con o fra stranieri hanno scelto il rito religioso, poco amato anche cinque anni fa ma con qualche unità in più.

Entriamo nel dettaglio delle coppie miste. Lo sposo italiano preferisce soprattutto le americane (13) e le donne dell’Est Europa (11). Seguono cinesi e romene a pari merito (8). La sposa italiana invece preferisce l’uomo originario di un paese africano (10) e quello albanese (5).

Nelle nozze tra stranieri, si registra la forte tendenza a non provare culture diverse dalla propria fatta eccezione per quella italiana. Vince la coppia cinese che conta 47 “si” su 69. Segue quella africana con 7 cerimonie. Tre i casi di nozze tra americani e altrettanti quelli tra albanesi. Non oltre l’unità le unioni multiculturali ad esempio tra africani e romeni o tra africani ed europei o ancora tra Europa dell’est e asiatici non cinesi.