A Prato arriverà un parcheggio interamente dedicato ai camper: videosorveglianza e servizi ad hoc

L'area attrezzata per cento veicoli verrà realizzata in via Aldo Moro all'altezza di Paperino: è la prima autorizzata a Prato, sarà gestita da Consiag Servizi. Pronta entro febbraio

I duemila camperisti di Prato avranno finalmente un’area di rimessaggio attrezzata. Entro febbraio l’ex spazio Contrar in via Aldo Moro angolo via Lille potrà ospitare cento veicoli in un parcheggio custodito, dotato di tutti i servizi necessari compresa la videosorveglianza. La presentazione del progetto, oggi 8 novembre, in commissione 3 dove sono stati invitati anche i camperisti firmatari di una petizione in seguito alla chiusura dell’ex area Paolieri.A gestire la struttura sarà Consiag Servizi: la zona sarà recintata, dotata di sbarra con telepass e piazzole attrezzate per lo scarico delle acque e l’uso della corrente, l’accesso sarà consentito solo per abbonamento.Il costo della realizzazione, che prevede anche la piantumazione lungo il perimetro del parcheggio, è di 300 mila euro, mentre la stima per la gestione annuale ammonta a 30 mila euro, la concessione vale per 15 anni.“E’ La prima volta che a Prato viene realizzata un’area di rimessaggio attrezzata – ha spiegato il presidente della commissione– con l’approvazione abbiamo voluto dare una risposta ai camperisti pratesi che attualmente non hanno un parcheggio attrezzato dove lasciare i camper”.