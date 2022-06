29.06.2022 h 12:31 commenti

A Prato apre Indigo, l'archivio del vintage a stelle e strisce

E' frutto dell'enorme collezione della famiglia Masi. Ieri l'inaugurazione alla vigilia di Pitti Filati. E' accessibile solo agli operatori del settore per trovare nuove ispirazioni e fare ricerca



La storia della moda e del costume degli Stati Uniti dagli anni Quaranta ai giorni nostri è raccolta in uno spazio nel cuore di Vergaio, nel comune di Prato, a disposizione di operatori del settore per fare ricerca e trovare nuove ispirazioni. Si chiama Indigo ed è l'archivio storico frutto dell'enorme collezione della famiglia Masi, da generazioni impegnata nel settore del riciclo e appassionata di vintage di ispirazione americana. "Dopo che il mercato dell'usato ha avuto una flessione come consumi - spiega Luigi Masi, titolare di Indigo (qui di seguito in foto insieme a Federico Gualtieri di Filpucci) -è nata l'idea di creare una selezione di capi unici e iconici che raccontassero come sono nati e cambiati gusti, tendenze e anche passioni degli americani negli ultimi sessant'anni del secolo scorso".

L'inaugurazione si è svolta ieri sera, 28 giugno, alla vigilia della 91edizione di Pitti filati. Tanti gli operatori del settore arrivati da tutto il mondo che si sono tuffati in questa atmosfera a stelle e strisce tra abiti casual o da cocktail, stivali texani, accessori di ogni tipo e oggetti di design tra jukebox, booling e flipper. "In questo ambiente suggestivo - prosegue Masi - si può prendere ispirazione per creare nuovi capi d'abbigliamento, accessori, oggetti di arredo e perchè no, total look. In alcuni casi c'è anche la possibilità di prenderli a noleggio. La moda contemporanea così prende spunto da quella passata".



Il simbolo di questa passione per la storia della moda americana è una giacca indossata da Elvis Presley durante i suoi concerti: "L'ho trovata in uno dei miei primi viaggi negli Stati Uniti e precisamente a Menphis. - spiega ancora Masi - Non ho un certificato che lo attesta però dalle foto si vede che è quella del periodo. Qui i manufatti sono tutti originali e hanno un'iconografia o una pubblicazione che ne attesta l'uso in quel periodo storico".

La storia degli Stati Uniti si, ma senza dimenticare quella di Prato. L'inaugurazione infatti, è stata preceduta da un tour dedicato al cashmere riciclato, l'arte in cui il distretto tessile pratese eccelle a livello mondiale da secoli.

(e.b.)