A Prato altri 29 tamponi positivi al Covid, ci sono anche sei ragazzi in età scolare

Quasi tutti i nuovi positivi sono asintomatici o con sintomi non gravi. Numero record di tamponi fatti in Toscana, che sono oltre diecimila in 24 ore

Torna a salire il numero giornaliero di tamponi positivi al Covid in provincia di Prato. Nella ultime 24 ore sono stati 29 i nuovi contagiati, con il totale da inizio epidemia che sale a 1.036. tra questi sei sono ragazzi in età scolare e infatti già stamani sono scattati provvedimenti per le scuole, in particolare al Gramsci Keynes ( LEGGI ). Quasi tutti i nuovi positivi sono asintomatici o con sintomi non gravi.

In Toscana, invece, le nuove positività riscontrate sono 300 (171 identificati in corso di tracciamento e 129 da attività di screening) su un totale di 10.014 tamponi analizzati, numero record. L'età media dei casi odierni è di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico. I ricoverati sono 151 (6 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano due nuovi decessi in Toscana. Si tratta di due uomini ultraottantenni residenti a Firenze e Massa Carrara.