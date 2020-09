25.09.2020 h 14:51 commenti

A Prato 13 nuovi tamponi positivi al Covid, in maggioranza asintomatici

Tra loro anche due minorenni uno dei quali di origini cinesi. In Toscana 139 nuovi casi di positività ma calano i ricoveri negli ospedali con 8 pazienti in meno rispetto a ieri

Torna a salire il numero di tamponi positivi registrati a Prato. Tra mezzogiorno di ieri 24 settembre e la stessa ora di oggi sono stati 13, con il totale da inizio epidemia che sale a 846. I nuovi casi sono in maggioranza asintomatici con isolamento a casa. Tra loro anche due minorenni, uno die quali di origini cinesi, e altri sei cittadini stranieri

In Toscana i nuovi casi accertati nelle stesse 24 ore sono stati 139, scaturiti dall'analisi degli 7.245 tamponi eseguiti. 53 sono stati identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening. L'età media è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Calano le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani oggi sono complessivamente 111 (8 in meno rispetto a ieri), 24 dei quali in terapia intensiva (stabili).

Purtroppo oggi si registrano tre decessi collegati al Covid: a Firenze, Lucca e Pisa.