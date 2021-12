30.11.2021 h 19:05 commenti

A Poggio un Natale di solidarietà, le luci si accendono l'8 dicembre

Presentato il programma per le festività natalizie. Insieme all'accensione dell'albero l'8 dicembre vedremo un "assaggio" di Assedio. Luminarie sobrie per aiutare le famiglie più bisognose

Anche Poggio a Caiano accenderà il suo Natale. Lo farà come da tradizione l'8 dicembre partendo dall’albero in piazza XX Settembre. Ad accompagnare questo momento ci sarà un piccolo assaggio dell’Assedio alla Villa, la rievocazione storica che si svolge a settembre e che a causa del Covid manca da due anni.

Per rendere più bello il paese il sindaco invita i cittadini ad addobbare finestre, porte e balconi di casa. Le decorazioni più belle parteciperanno al 2° concorso fotografico “Mi racconti il Natale” dedicato ai bambini e i ragazzi fino a 17 anni. In palio buoni da spendere nelle cartolerie convenzionate per l’acquisto di materiale scolastico e libri.

Luce, atmosfera, regali e tavole imbandite, ma il Natale è soprattutto solidarietà e così il Comune di Poggio ha deciso di potenziare il fondo per far fronte all’emergenza Covid utilizzando i 10.000 euro inizialmente destinate al bando di Natale andato deserto. “Il fatto che il bando di Natale sia andato deserto – dichiara il Sindaco Francesco Puggelli - è sicuramente un segno dei tempi difficili che stiamo attraversando, ma come amministrazione ci ha fatto riflettere e ci ha portato a scegliere, per quest’anno, un Natale di sobrietà e calore. Le luminarie di alcune aree comuni ci saranno comunque, ma le risorse che avevamo destinato a scaldare ed illuminare maggiormente la città, andranno a scaldare invece alcune famiglie. Non possiamo infatti scordare che l’emergenza sanitaria sta ancora colpendo la nostra comunità anche dal punto di vista economico. Per questo abbiamo deciso di rinforzare il fondo per far fronte all’emergenza Covid utilizzando proprio i 10.000 euro del bando di Natale; usare questi soldi per alleggerire ulteriormente la tariffa Tari delle famiglie che hanno subito una diminuzione del reddito a causa della pandemia ci sembra un gesto importante per rispondere ai bisogni dei nostri concittadini, un gesto ancor più importante in questo periodo dell’anno”.

Tra le altre iniziative benefiche si segnala la cena al Mestolo d'oro il 17 grazie alla collaborazione fra numerosi circoli culturali e associazioni di volontariato del territorio; la mattina del 18 dicembre ci sarà la partita di pallavolo tra la Giunta comunale e i genitori; il ricavato di entrambe le iniziative andrà alla Caritas.

La sera del 18 dicembre il teatro Ambra ospiterà il Gran concerto di Natale in ricordo del baritono Giorgio Gatti, scomparso recentemente, con la Filarmonica Verdi diretta da Gabriele Marco Cecchi, la scuola musicale l’Ottava Nota e l’associazione Corale San Francesco di Prato dirette da Paolo Fissi. Interverranno nella serata Paolo Gatti e Maria Teresa Conti. Per Capodanno invece ci spostiamo nella sala della giostra del Comune.

In biblioteca, il 4 e l'11 dicembre sono previste letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni.