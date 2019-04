04.04.2019 h 20:06 commenti

A Poggio Tari più bassa e nuovi servizi ambientali. Il sindaco: "Con meno facciamo di più"

Approvato il piano finanziario per la gestione della tariffa per l'igiene ambientale. Il gruppo di maggioranza attacca l'opposizione per il voto contrario

Per i cittadini di Poggio a Caiano sono in arrivo due novità positive sul fronte dello smaltimento dei rifiuti: Tari più bassa e nuovi servizi.

Il consiglio comunale infatti, ha approvato un piano finanziario per la gestione della tariffa per l’igiene ambientale che ammonta a 1 milione e 730mila euro. Previsti nuovi servizi a fronte di una riduzione delle aliquote Tari di 0,02 punti per le attività commerciali e una riduzione dallo 0,1 allo 0,4% per le famiglie, a seconda dei componenti del nucleo familiare. Saranno inoltre applicati sconti sulla parte variabile dell'aliquota per le utenze domestiche che utilizzano il composter (10%), per le utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata (fino al 30%) e per le attività inerenti merci deperibili (fino al 50%), infine per le utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore (fino al 20%). Previsti anche sconti per le famiglie con reddito basso: riduzione del 50% per i redditi Isee fino a 8500 euro e una riduzione del 35% per i redditi Isee da 8501 a 10mila euro. Nel bilancio di previsione 2019, inoltre, sono stati stanziati 5mila euro di agevolazioni per le famiglie in difficoltà, con figli e anziani disabili.

“Quello di contenere le tasse è un impegno che ci siamo presi nonostante le note difficoltà in cui versano gli enti locali.- afferma il sindaco Francesco Puggelli - Ma non è tutto: con meno si fa di più. La tassa sui rifiuti è stata infatti ridotta a fronte dell’introduzione di nuovi servizi, come ad un piano tutto nuovo di intervento per contrastare le zanzare nella stagione estiva. Inoltre ci siamo presi un impegno con i poggesi di premiare i cittadini che si comportano bene: per questo abbiamo previsto sconti per chi adotta comportamenti “virtuosi”, tipo le famiglie che utilizzano il compost in giardino e per le aziende che differenziano correttamente".

In un anno, la raccolta differenziata è cresciuta del 4,72% attestandosi al 75,98% a fine 2018. Altra notizia positiva, il calo della produzione di rifiuti indifferenziati. A rilevarlo è il report sull’andamento della raccolta differenziata redatto da Alia, che conferma un trend assolutamente positivo. Dopo alcuni anni in cui il bilancio della raccolta differenziata si attestava attorno al 70%, il Comune mediceo è cresciuto di 5 punti percentuali nel solo biennio 2017-2019. "Il contenimento dell’imposta sui rifiuti – aggiunge l’assessore all’Ambiente - è possibile grazie anche all’impegno dei nostri concittadini che, anno dopo anno, si sono dimostrati seri e attenti nello smaltire i rifiuti tramite la raccolta differenziata. A loro va il nostro più sentito ringraziamento”.

Il gruppo consiliare di maggioranza "Siamo Poggio" attacca l'opposizione di centrodestra per aver votato contro alla scelta di abbassare la Tari: "Ciò che per noi sembrava un gesto concreto per aiutare chi nella nostra comunità è più in difficoltà - si legge in un comunicato - alla minoranza deve essere apparso come il solito buonismo di sinistra, e quindi per partito preso hanno detto no a queste agevolazioni. Avremmo voluto confrontarci con loro per capirne i motivi, ma purtroppo non hanno fornito alcuna spiegazione durante la discussione. Era già successo per il regolamento dei contributi alle associazioni. Fino ad oggi, la minoranza si è limita a trattare mozioni e ordini del Giorno “in fotocopia” a quelli che i loro colleghi di centrodestra presentano in altri Consigli Comunali, o che si possono definire superflui ai reali problemi dei nostri concittadini. Ci chiediamo quando l’opposizione inizierà a parlare e a discutere di temi più attinenti alle questioni della nostra cittadina. Gli vorremmo poi ricordare che il loro slogan in campagna elettorale era: “prima i poggesi.”