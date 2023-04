01.04.2023 h 18:57 commenti

A Poggio non solo elezioni per gli adulti, ecco chi sono sindaco e consiglio comunale dei ragazzi

Grazie a un progetto di educazione civica, 270 alunni della scuola secondaria di primo grado hanno scelto chi li rappresenterà. In campo le classi seconde che hanno elaborato un proprio programma e uno slogan

(e.b.)

E' stata superata a pieni voti la prima prova pratica di politica attiva che ha visto protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado Filippo Mazzei di Poggio a Caiano. Nei giorni scorsi si sono svolte le votazioni per l’elezione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La lista della classe 2B ha ottenuto il maggior numero di voti ed è al suo interno quindi, che è stata scelta la figura del sindaco, Yuan Emma.Gli alunni hanno votato in modo anonimo tramite piattaforma Teams, utilizzando un form appositamente predisposto. I ragazzi delle classi prime e seconde, 271 in tutto, si sono recati in modo ordinato al seggio e hanno dato la loro preferenza al gruppo che hanno ritenuto meglio li rappresentasse. Oltre alla 2B, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze la 2G e la 2E. Saranno queste tre classi a costituire il consiglio comunale dei ragazzi.Il nuovo organo si riunirà a breve a scuola per un primo incontro con il dirigente scolastico e poi sarà ufficialmente convocato dall’amministrazione comunale per l'insediamento ufficiale e un confronto aperto su questa esperienza e sulle proposte per il territorio emerse nel corso del percorso.I ragazzi infatti, hanno elaborato dei veri e propri programmi elettorali che il 15 marzo hanno presentato ai loro compagni delle classi prime e seconde. Tra le tante proposte troviamo la sistemazione delle palestre e degli spazi sportivi, la messa in sicurezza dei marciapiedi e del punto dove a dicembre è stata investita la loro compagna Alessandra, mettere un bar a scuola, dedicare una parte dell'orario scolastico alla pulizia del paese, aggiungere parcheggi per le bici su tutto il territorio e cestini già con spazi suddivisi per la raccolta differenziata.Programmi e slogan, esattamente come avviene nelle campagne elettorali degli adulti che tra l'altro i ragazzi potranno osservare da vicino dato che Poggio a Caiano è chiamata al voto per scegliere il nuovo sindaco a metà maggio. Dalle frasi a effetto scelte dai ragazzi emerge la voglia di far parte del rinnovamento e della costruzione del futuro: “Insieme x Poggio”, “Mano per mano”, “Una squadra per Poggio”, “Voliamo in alto, pensiamo in grande”, “Generazione futura (#il futuro è nelle nostre mani)”, “Rinnoviamo City e School”, “My School: viviamo la Scuola, creiamo il Futuro”.“La finalità del progetto di educazione civica, accolto con grande interesse dai docenti, - si legge in una nota dell'Istituto - è stato quello di far conoscere agli alunni la nostra Costituzione e le attività che vengono svolte all’interno di una giunta comunale, ma l’iniziativa ha permesso soprattutto agli alunni del nostro Istituto di sperimentare in prima persona cosa significa “fare politica” in modo democratico e collaborativo. I ragazzi si sono sentiti coinvolti nel progetto e hanno accolto con spirito di squadra quanto proposto, dimostrando doti organizzative e formulando proposte inaspettate, nelle quali hanno sottolineato con determinazione il desiderio di rendere migliore il loro futuro, dedicando grande attenzione allo spazio dove vivono per tante ore durante la giornata, la scuola, e al territorio dove risiedono e trascorrono la maggior parte del loro tempo libero”.