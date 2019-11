04.11.2019 h 16:18 commenti

A Poggio e a Carmignano arriva l'infermiere di famiglia, più facili le cure a domicilio

Il progetto è stato attivato ad aprile e potenziato a ottobre. I pazienti seguiti sono già 152 a Poggio e 230 a Carmignano. Oggi la presentazione con l'assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi

La sanità pubblica si avvicina ai cittadini di Poggio e di Carmignano ed entra nelle loro case grazie all'infermiere di famiglia e di comunità. Il servizio, attivato ad aprile ma potenziato lo scorso 1° ottobre ampliando l'orario di apertura del distretto sanitario, è stato presentato stamani, 4 novembre, dai suoi protagonisti alla presenza dell'assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi. La Regione infatti, ha sposato un progetto sperimentale dell'Asl Toscana Centro, diventando il primo ente regionale ad attivare questo servizio.

“Questa - afferma Saccardi - sarà una svolta nel processo di presa in carico del paziente, che contribuirà ad alleggerire anche gli accessi al pronto soccorso. Ci sono molte cose, a partire da un semplice catetere, per cui le persone si recano in ospedale e che ora possono essere gestite dall’infermiere di famiglia. Gradualmente estenderemo il servizio a tutta la Toscana”.

La società della salute pratese ha scelto i comuni medicei per sperimentare il servizio che presto arriverà anche in Val di Bisenzio e a Montemurlo.

L'infermiere di famiglia aiuta i pazienti ad adattarsi alla malattia e alla disabilità cronica, lavorando per buona parte a domicilio della persona assistita. Viene attivato dal medico di medicina generale o dall'ospedale al momento delle dimissioni del paziente. Ha una formazione trasversale ma nel caso di situazioni complesse, dopo essersi confrontato con il medico di famiglia, attiva un infermiere consulente. L’obiettivo primario è quello di intercettare e prevenire i bisogni di salute dei propri pazienti, evitando così ricoveri inutili e limitare al minimo gli accessi all’ospedale.

“L’infermiere di famiglia – afferma Maria Teresa Federico, assessore alla sanità di Poggio a Caiano – è una grande ricchezza e ne siamo molto fieri. Infatti con la sua attivazione l’infermiere, grazie alla propria competenza e professionalità, prende in carico situazioni particolarmente vulnerabili, fornendo un adeguato e corretto orientamento, assistenza e monitoraggio dei bisogni socio-sanitari delle famiglie di cui si occupa. L’infermiere di famiglia e comunità è un progetto sicuramente vincente, molto apprezzato e va nella direzione per la quale come amministrazione stiamo lavorando con impegno da tempo: ovvero trovare soluzioni sempre più di prossimità per i cittadini poggesi”.

L'organizzazione sul territorio è pensata in modo che ogni determinata zona abbia il suo infermiere di riferimento. A Poggio a Caiano operano 3 infermieri di famiglia, uno ogni 3300 abitanti, mentre a Carmignano gli infermieri sono 5, uno ogni 3000 abitanti. Ad oggi gli utenti in carico sono 152 a Poggio e 230 a Carmignano. Prossimo obiettivo è estendere il servizio h24 e in tutto il fine settimana. Oggi infatti copre mattina e pomeriggio dal lunedì al venerdì e sabato mattina seguendo gli orari di apertura del distretto Asl di Poggio.

“La sanità è il principale dei sevizi, tutelare ed espandere le conquiste fatte in ambito sanitario è indubbiamente un punto importante. – Aggiunge Federico Migaldi, assessore alla sanità di Carmignano – L'auspicio è che questa sperimentazione che è partita dai Comuni medicei si consolidi sempre di più, così da poterla estendere anche su altri territori. Nonostante il servizio sia attivo da un breve periodo, i primi dati forniscono una risposta positiva e di apprezzamento per il servizio. Questo anche grazie agli ultimi investimenti fatti dalla Asl per la sua organizzazione. Fondamentale è l'aspetto di prevenzione a cui l'infermiere di comunità contribuisce col suo lavoro.”