13.12.2018 h 18:05 commenti

A Poggio a Caiano un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccoli

Un sabato dedicato ai bambini alle Scuderie medicee in compagnia di Babbo Natale, e una domenica tra i banchi del mercatino

Natale è alle porte e a Poggio a Caiano è in arrivo un altro fine settimana ricco di iniziative in cui i bambini saranno protagonisti indiscussi. Gli eventi in programma sabato 15 domenica 16 dicembre porteranno i piccoli poggesi (e non solo) alla scoperta di mondi e storie fantastiche grazie a narratori molto, molto speciali.

Domani, sabato 15, alle Scuderie Medicee, la biblioteca comunale “Inverni” che, per l’occasione, resterà aperta dalle 14 alle 18:30, ospiterà una “Grande Feste di Natale!” aperta a tutti che inizierà alle 16.30 con un imperdibile spettacolo di burattini (e un buffone). Gli ingredienti per un pomeriggio di pura allegria ci sono tutti: un buffo narratore, un malvagio burattino, principesse, cavalieri, streghe, intrighi, inganni e garbugli... il tutto accompagnato da musica dal vivo. Il divertimento prosegue alle 17.45 con “Aspettando Babbo Natale”: laboratori per bambini e genitori dove, gli uni e gli altri, potranno mettersi alla prova con le creazioni natalizie (l’evento rientra nel programma di “Crescere....Genitori. Proposte per accompagnare l'esperienza di essere genitori"). E dopo aver riso tanto e aver dato libero sfogo alla fantasia, a fine pomeriggio, arriverà Babbo Natale per poi concludere con una bella merenda per tutti.

Domenica 16 dicembre gli appuntamenti si spostano tra piazza Risorgimento e via Garibaldi dove, dalle 15 alle 17, Nadia Barducci animerà alcune letture per il ciclo “Regalami una storia” per la gioia di grandi e piccoli. Anche per i grandi, ovviamente, non mancheranno le occasioni per vivere l’atmosfera natalizia di Poggio a Caiano grazie ai mercatini di Natale promossi dalla Pro Loco e dai commercianti di Poggio in programma anche nel prossimo fine settimana, sia sabato che domenica, tra piazza Risorgimento e via Garibaldi dove oltre a curiosare tra i banchi di artigianato locale a tema natalizio, sarà anche possibile rifocillarsi agli stand gastronomici delle associazioni di volontariato locale.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus