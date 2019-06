15.06.2019 h 08:41 commenti

A Poggio a Caiano torna 'Piazza dei sapori e dei saperi': artigianato e prodotti a chilometro zero

Appuntamento dalle 8 alle 19 in via Risorgimento, via Cavour e via Garibaldi. Il mercatino è ormai tradizione nella terza domenica del mese

L’artigianato, i prodotti tipici e di stagione, le piante e i fiori tornano a Poggio a Caiano domenica 16 giugno con il mercatino “Piazza dei Sapori e dei Saperi”. Per tutto il giorno, dalle 8 alle 19, via Risorgimento, via Garibaldi e via Cavour saranno animate dagli stand dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Poggio a Caiano. Per l’occasione, diversi negozi del Centro commerciale naturale “Poggio Novo” saranno aperti, per festeggiare insieme l’ultimo weekend di primavera.

Come ogni terza domenica del mese, il mercatino porta per le strade del paese gli articoli dell’artigianato, dell’antiquariato e del modernariato (i “saperi”) insieme ai prodotti della filiera corta delle aziende del territorio e quelli tipici della tradizione regionale e non (i “sapori”): frutta e verdura di stagione, la birra artigianale, il miele, le piante e i fiori più belli del periodo, il lampredotto e anche le caramelle e i brigidini. Durante la giornata saranno presenti anche stand gastronomici, per gustare al volo i prodotti più buoni del territorio.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

