A Poggio a Caiano si parla di sicurezza stradale, appuntamento il 29 novembre

Iniziativa rivolta alle scuole organizzata dal Comune e dalla Municipale. Tanti i contributi per trasmettere ai ragazzi l'importanza di una guida attenta e consapevole

E’ in programma mercoledì 29 novembre il convegno sulla sicurezza stradale “Distrazioni alla guida… e non solo”, organizzato dal Comune di Poggio a Caiano e dalla polizia municipale che vogliono trasmettere un importante messaggio di educazione e sicurezza stradale. L’incontro, rivolto agli alunni delle classi seconda e terza media dell’istituto “Mazzei”, si terrà la mattina del 29 novembre dalle ore 9 alle 12 circa al teatro Ambra a Poggio a Caiano. Il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi porteranno i loro saluti, quindi seguiranno gli interventi dei relatori: Matteo Maria Berti, comandante della Municipale di Poggio, Elena Dolfi psicologa del Serd di Prato, Valentina Borgogni dell’associazione “Gabriele Borgogni”. Ci sarà anche la testimonianza di Vanessa una testimone diretta di un incidente stradale e poi l’ingegnere legale Claudia Lombardi, Andrea Ciappi della fondazione “Matteo Ciappi”, Sergio Turini comandante della compagnia dei carabinieri di Prato, don Sergio Cristo, Alessandro Lattanzi dirigente scolastico dell’istituto “Mazzei” e un contributo di Luana Amodei.

Per l’occasione sono stati realizzati tre disegni che affrontano il tema della sicurezza stradale e che sono stati utilizzati per le locandine dell’evento. Le illustrazioni sono opera di Maurizio Baldacci.

