A Poggio a Caiano rinasce il "Backdoors", lo gestirà l'ex patron del "Manila"

Sabato riapre i battenti uno degli storici locali degli anni '90 e lo fa con una serata dedicata ad un'altra discoteca mito del periodo: il "Pacha"

Torna a vivere uno degli locali storici degli anni '90, diventato punto di riferimento per tutta la Toscana. Sabato 15 febbraio riapre a Poggio a Caiano il "Backdoors", nella storica location accanto alla Casa del Popolo.

A riaprire il locale è Rodolfo Banchelli,artista poliedrico con collaborazioni che vanno da Dario Fo a Lucio Dalla, ma con alle spalle anche la gestione di un altro storico locale, il "Manila" di Campi Bisenzio, un locale che ha segnato storia della musica, nightcubbing e spettacolo italiano, lanciando personaggi come Carlo Conti e band come i Neon e i Litfiba.

Con un simile bagaglio di esperienza, Rodolfo Banchelli, che curerà personalmente la direzione artistica, punta a riportare cultura e spettacolo al "Backdoors", del quale aspira a fare un piccolo centro internazionale dello spettacolo. Sarà un luogo di concerti italiani ed internazionali, di teatro, di serate dance anni Ottanta e Novanta, di notti salsere e di tango argentino. La prima milonga è prevista per giovedì 20 febbraio, mentre le serate latine prenderanno il via da domenica 1 marzo alle 18. Per il primo giorno di primavera, 21 marzo, un concerto-evento con Dennis and The Jets e lo stesso Banchelli. Qualche volta ci saranno aperitivi, cene, aperitivi-cena, feste, eventi, musica live, sempre all’insegna della qualità. Sabato 15 febbraio dalle 22 serata di apertura con la festa del "Pacha", storico locale pratese.