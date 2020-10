16.10.2020 h 10:20 commenti

Recuperato senza vita dall'Ombrone l'anziano scomparso da ieri a Poggio a Caiano

L'uomo aveva 82 anni e da ieri pomeriggio non ha più dato sue notizie. Il corpo ripescato all'altezza di Comeana. Erano stati trovati alcuni suoi effetti personali e indumenti lungo il fiume all'altezza del Ponte al Mulino

Si sono concluse tragicamente a Poggio a Caiano le ricerche di un anziano di 82 anni che, dalle 15 di ieri 15 ottobre, mancava da casa. L'uomo era uscito per andare a prendere il caffè alla casa del popolo, come faceva ogni giorno, ma nessuno l'ha visto arrivare e da quel momento non ha più dato sue notizie.

L'allarme è stato dato dai familiari nella serata di ieri e subito sono iniziate le ricerche con grande mobilitazione di mezzi e uomini. Stamani è stato allestito un campo base in piazza IV Novembre a Poggio. Sono stati impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Usati anche droni e unità cinofile. Purtroppo nel corso delle ricerche sono stati trovati alcuni effetti personali e indumenti dell'anziano vicino all'Ombrone, all'altezza del Ponte al Mulino. Erano in una nicchia della spalletta del ponte, proprio accanto al tabernacolo. Proprio per questo motivo sono stati fatti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno iniziato a scandagliare il greto del fiume, in questi giorni con la corrente molto forte. I sub verso le 11 hanno poi localizzato un corpo nell'Ombrone all'altezza dell'abitato di Comeana. Per il recupero è stato fatto intervenire l'elicottero e al termine dell'operazione la salma è stata identificata come quella dell'anziano scomparso.