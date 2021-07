30.06.2021 h 18:11 commenti

A Poggio a Caiano è tutto pronto per il via al Torneo dei Rioni

Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia torna la tradizionale sfida che vede contrapposti i cinque rioni poggesi nella contesa per il palio. Sabato la prima competizione con la gara di pesca nell'Ombrone

Dopo un anno di stop forzato, a Poggio a Caiano torna il “Torneo dei Rioni”. I residenti dei cinque rioni del Comune mediceo nel 2021 si sfideranno nuovamente per contendersi il palio, che sarà assegnato al termine delle quattro prove previste dal programma.

La prima andrà in scena questo sabato, 3 luglio, e sarà la tradizionale gara di pesca sulle rive dell’Ombrone, più precisamente vicino al Ponte Manetti (e sarà la prima volta di questa location, dopo l’inaugurazione del ponte restaurato). Giovedì 8 luglio si svolgerà la seconda prova, la gara di freccette che sarà effettuata in piazza dei Caduti a Poggetto, mentre il giorno successivo, venerdì 9 luglio, sul classico circuito del Castellaccio (partenza e arrivo al campo sportivo Martini) si correrà la prova a squadre a cronometro di ciclismo. Il Torneo edizione numero 14 si concluderà quindi giovedì 15 luglio con la gara di podismo che partendo da via Cegoli a Poggetto attraverserà tutti i rioni di Poggio a Caiano e si concluderà in via Garibaldi.

I rioni al via saranno come di consueto cinque: Centro Storico, Candeli, Poggetto, Santa Cristina in Pilli e Bonistallo (in ordine di esito del sorteggio effettuato per la partenza del ciclismo).

“Finalmente può ripartire l’estate poggese – afferma il sindaco Francesco Puggelli – e lo fa alla grande con il Torneo dei Rioni e Poggio in Vetrina, che in due serate saranno abbinati (8 e 15 luglio, ndr.). Poggio si mette alle spalle il brutto periodo che abbiamo vissuto e torna a vivere grazie allo sforzo degli organizzatori ed ai volontari che devono affrontare difficoltà che si sono moltiplicate a causa del Covid-19”.

“Non è stato facile ripartire – conferma il presidente del Comitato organizzatore Paolo Lenzi – ma lo abbiamo voluto fortemente fare e nonostante qualche dolorosa rinuncia come quella del torneo di calcio, siamo riusciti a mettere a punto un programma che presenta delle novità importanti, come la gara di podismo. Ringrazio dunque il nuovo consiglio e quello uscente per il sostegno, così come l’amministrazione comunale, tutti i volontari, la federazione pesca sportiva ed il Consorzio di Bonifica”.

“Un grazie sentito al nuovo presidente Lenzi ed all’altrettanto rinnovato consiglio – dice l’assessore allo sport Fabiola Ganucci – per aver voluto fortemente il ritorno del Torneo dei Rioni dopo un anno di stop. A Poggio a Caiano c’è grande voglia di ripartire e questa manifestazione sarà di grande aiuto”.



