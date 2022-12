13.12.2022 h 14:40 commenti

A Poggio a Caiano Comune e istituto comprensivo Mazzei firmano il patto educativo di comunità

Tra le priorità la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, l'internazionalizzazione della scuola e la realizzazione di laboratori scientifici e tecnologici per favorire anche l'educazione digitale

Un’alleanza fra scuola e amministrazione quella stretta questa mattina presso il palazzo comunale; si tratta del Patto educativo di comunità sottoscritto dall’Istituto comprensivo Filippo Mazzei e dal Comune di Poggio a Caiano.

Il Patto educativo di comunità è uno strumento introdotto dal Ministero dell’Istruzione nel 2021 per dare la possibilità alle Amministrazioni di sottoscrivere degli accordi con le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione ed arricchire così l'offerta formativa delle scuole.

“L’Amministrazione comunale e la scuola- spiega il dirigente scolastico Alessandro Lattanzi - si impegnano a favorire ogni possibile collaborazione a sostegno delle attività di formazione dei bambini e dei ragazzi, individuando numerosi obiettivi, come la costituzione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, la promozione di azioni mirate all’internazionalizzazione dell’Istituto scolastico, l’implementazione di ambienti tecnologici e scientifici con laboratori informatici e multimediali"

Nel patto si prevede anche il sostegno della diffusione della cultura musicale, la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale del territorio, momenti di riflessione presentati dagli scrittori per avvicinare i ragazzi alla lettura.

“Con questo patto – dichiara il sindaco Francesco Puggelli - rafforziamo la collaborazione tra amministrazione e scuola per promuovere l’eccellenza del nostro istituto comprensivo a vantaggio dei nostri ragazzi. L’indirizzo musicale è per Poggio un fiore all’occhiello e intendiamo valorizzarlo sempre di più. E poi c’è l’educazione digitale: i nostri giovani sono nativi digitali ma è importante aiutarli ad utilizzare in modo consapevole e coscienzioso la tecnologia a loro disposizione in modo che possa essere per loro una leva sana da mettere a frutto per il loro futuro”.

