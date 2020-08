10.08.2020 h 12:48 commenti

A Poggio a Caiano 53 famiglie potranno ricevere il contributo Covid per l'affitto

La Regione ha destinato oltre 15mila euro ai quali si aggiungono i 2.245 erogati direttamente dal Comune. L'erogazione ai beneficiari è prevista per settembre

Sono 53 le famiglie poggesi che potranno usufruire del contributo straordinario per le spese di affitto. La Regione Toscana ha infatti presentato, nei giorni scorsi, l’esito del bando straordinario lanciato attraverso i Comuni nel pieno dell’emergenza sanitaria. Chi ha fatto richiesta al Comune di Poggio a Caiano potrà quindi contare su 15.113,69 euro messi dalla Regione Toscana e su 2.245 euro aggiunti dall’amministrazione comunale.

Il bando, anche a Poggio a Caiano, era rivolto a chi per via dell’emergenza Covid-19 e per il lockdown ha subito un danno economico. L’erogazione dei contributi ai beneficiari è prevista per settembre.

"Il Covid-19 ci ha colti di sorpresa e non era affatto scontato che, nel pieno dell’emergenza, la Regione ci venisse in soccorso per aiutarci ad aiutare", dichiara il sindaco Francesco Puggelli. "Possiamo ritenerci fortunati perché la Toscana è stata una delle poche regioni ad aver previsto una misura del genere ed è stata la prima a concludere l’iter e a pubblicare la graduatoria in favore dei Comuni, offrendo rapidamente questo aiuto concreto”.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus