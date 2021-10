05.10.2021 h 10:42 commenti

A passo d'uomo sulla sr325. Viaggio di 90 minuti da Vernio alle scuole di Prato

Studenti costretti a saltare la prima ora di lezione e tanti pendolari arrivati in ritardo al lavoro. Gli automobilisti: "Colpa del semaforo a Camino", ma il sindaco Bosi replica: "Con la scuola è cresciuto il numero di mezzi in movimento"

Novanta minuti di viaggio da Vernio al polo scolastico di San Paolo, altrettanti da Carmignanello a via Fiorentina per raggiungere l’ufficio. "Colpa" della provinciale 325 della Val di Bisenzio, che dalle 7 del mattino fino alle 9 è congestionata in direzione Prato. Secondo gli automobilisti il prioncipale intoppo è dovuto al nuovo semaforo a chiamata all’altezza di Camino. Per il sindaco di Vaiano Primo Bosi, invece, a un aumento del traffico da 21mila veicoli a 24mila giornalieri in concomitanza con l’inizio della scuola.

“Il 27 ottobre – spiega Bosi - il semaforo era in tilt per un violento temporale che si era verificato la sera prima, ma le code si sono formate lo stesso, quindi questa nuova viabilità incide relativamente”.

Anche questa mattina, 5 ottobre, percorrere la provinciale è stata una via crucis. La corsa scolastica partita da Vernio alle 6,40 è arrivata al liceo Rodari alle 8,10 e ancora più tardi al polo di Reggiana. I ragazzi hanno saltato la prima ora e hanno dovuto aspettare il suono della seconda fuori da scuola. “E’ inamissibile – spiega un genitore che ha contattato Notizie di Prato - i ragazzi si alzano all’alba e non riescono neppure ad arrivare in orario”. Altri genitori, che accompagnava i figli a scuola con la propria auto, hanno optato per le svolte di Schignano, per poi trovarsi imbottigliati sulla tangenziale.

Ai problemi del traffico poi si è aggiunto anche quello della soppressione della corsa in partenza da Sant'Ippolito destinazione Vernio delle 6,30. I genitori hanno dovuto accompagnare i figli alla stazione, arrivati a Prato per gli studenti del Copernico e del Buzzi è stato semplice raggiungere la scuola, per gli altri è stato complicato e lento dovendo destreggiarsi fra varie corse cittadine.