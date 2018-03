27.03.2018 h 10:48 commenti

A Pasqua la solidarietà diventa golosa: in vendita le uova della Fondazione Ami

Acquistando le confezioni preparate dalla storica Pasticceria Peruzzi si contribuisce al miglioramento dell’area materno infantile di Prato

Ma.Gu.

Pasqua tempo di beneficienza. Acquistando un uovo di cioccolato della Fondazione Ami Prato si contribuisce al miglioramento dell’area materno infantile di Prato, all’interno del Nuovo ospedale e sui presidi territoriali dedicati.Aggiornare le attrezzature e gli strumenti di lavoro, trasformare l’Ospedale di Prato ed i servizi territoriali in luoghi accoglienti e colorati, realizzare Prama, un centro ludico motorio dedicato a tutti i bambini e gli adolescenti, sono i 3 obiettivi prioritari di Ami Prato. La onlus pratese di partecipazione democratica nata nel 2010 per volontà dell'Azienda Sanitaria Locale, insieme ad altre 13 realtà espressione del territorio, ha realizzato fino ad oggi circa 30 progetti, per un totale di 300.000 euro, grazie alle donazioni di cittadini, aziende e commercianti.Le uova solidali della Fondazione Ami Prato sono in cioccolato finissimo al latte o fondente realizzate, per l’ottavo anno consecutivo, dalla storica Pasticceria Peruzzi, sempre sensibile al tema della beneficienza. Le uova si possono trovare presso la sede operativa della Fondazione Ami nel Nuovo Ospedale di Prato, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Per info e ordini: 0574 801312 - info@amiprato.it Una buona occasione per un buon gesto!