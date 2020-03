30.03.2020 h 15:03 commenti

A Paperino sugli alberi spuntano le mascherine: raccolta libera grazie alla onlus Regalami un sorriso

L'iniziativa è partita da un'idea di Piero Giacomelli: "Le mettiamo a disposizione della popolazione, riuscendo ad evitare ogni tipo di contatto". Disponibili 500 pezzi realizzati in tnt e lavabili

A Paperino le mascherine crescono sugli alberi. Niente paura: nessuna mutazione biologica, ma solo l'iniziativa di Piero Giacomelli con la sua onlus Regalami un sorriso. I sacchetti con dentro una coppia di mascherine in tnt, sono lasciati su un albero in via Fosso del Masi, lungo un itinerario che molti paesani fanno sia per recarsi nei negozi di alimentari ancora aperti sia per le passeggiate con il proprio cane.

"Con la nostra onlus - spiega Giacomelli - abbiamo realizzato mille mascherine in tnt lavabile grazie ad una nostra podista che ha una sartoria. La metà di queste l'abbiamo donata all'ospedale di Pontedera, dove lavora un'altra nostra podista. Le restanti 500 abbiamo invece deciso di donarle ai residenti della frazione dove abito".