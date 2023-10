27.10.2023 h 17:35 commenti

Il distretto Asl Prato Sud lascia via Roma e si trasferisce a Paperino

L'attuale proprietario del terreno è il Comune. L'ipotesi è quella di ricevere in permuta dall'Asl Toscana Centro gli immobili dell'ex hospice e dell'ex rsa Rosa Giorgi, considerati strategici perché vicini al futuro parco centrale che il Comune vuole realizzare nell'area del vecchio ospedale

Il nuovo distretto sud dell'Asl Toscana Centro sarà realizzato a Paperino. Dove? Nel terreno di via Como opposto alla scuola primaria Ambra Cecchi, ora di proprietà del Comune già destinato a servizi pubblici.L'Asl lo acquisterà o con il classico pagamento di un corrispettivo o attraverso una permuta: in cambio darà al Comune l'ex hospice e la rsa Rosa Giorgi in piazza del Collegio, immobili considerati strategici per la loro vicinanza all'area dell'ex Misericordia e dolce che l'amministrazione comunale vuole trasformare in un parco urbano. Se questa ipotesi si trasformerà in realtà dipenderà dai valori delle rispettive proprietà. In ogni caso il terreno diventerà proprietà dell'Asl Toscana Centro che ha bisogno di trovare un'alternativa all'attuale sede di via Roma a Cafaggio perchè a breve l'area sarà interessata dall'arrivo della terza corsia della vicinissima autostrada A11.La vendita dei 4mila metri quadrati di via Como è inserita come novità nel piano delle alienazioni del Comune ed è confermata dagli assessori Gabriele Bosi (patrimonio) e Valerio Barberis (urbanistica) che aggiunge: "Il terreno è già destinato a ospitare immobili con finalità pubbliche dunque perfetto per un distretto sanitario. – afferma Barberis – Se la cessione avverrà tramite permuta lo vedremo quando sarà il momento. L'ex hospice e l'ex rsa Rosa Giorgi si affacciano sul futuro parco e su Manifatture digitali e dunque potrebbero sposarsi perfettamente con la vocazione universitaria che vorremo dare a questo luogo. Sono immobili ben adattabili a uno studentato o a delle aule. Stiamo valutando".Per il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni: "Il trasferimento del distretto Asl a Paperino è per noi una buona soluzione. Il Partito Democratico da mesi è impegnato su questo fronte insieme all'amministrazione e al gruppo consiliare, con l'idea di dare delle risposte concrete a quella zona della città che ha bisogno di servizi. È un impegno che ci siamo presi e che vogliamo mantenere. Inoltre, l'ipotesi di ricevere in permuta l’ex Hospice e l’ex Rosa Giorgi nasce proprio dall’idea di investire sempre di più nelle politiche legate al Campus universitario e nella presenza dei giovani e di nuove associazioni in centro storico, in connessione col futuro Parco Urbano. Noi continueremo a lavorare su questa strada aprendo il più possibile la discussione e la partecipazione all'intera città".