13.04.2021 h 19:27 commenti

A Paperino i campi estivi della Paolo Rossi Academy per cercare gli eredi di Pablito

I posti disponibili sono 50 e le attività si terranno dal 28 giugno al 3 luglio. Possono iscriversi i bambini dai 6 ai 14 anni. I baby calciatori avranno a disposizione istruttori professionisti di livello nazionale e uno staff tecnico dedicato ai portieri

Sarà il campo del Paperino San Giorgio a ospitare per Prato il "Young players soccer camp 2021", i campi estivi organizzati dalla Paolo Rossi Academy in tutta Italia per scoprire e valorizzare nuovi talenti del calcio. Un evento sportivo mai arrivato a Prato e che quest'anno è particolarmente significativo perchè è il primo senza il suo grande ideatore, Paolo Rossi, morto lo scorso 9 dicembre. A rappresentare la città natale del campione del mondo 1982, non sarà il Coiano Santa Lucia dove Pablito ha tirato i primi calci al pallone, ma bensì la società sportiva Paperino San Giorgio che tra l'altro è affiliata all'Ac Perugia, società in cui Paolo Rossi ha giocato per molto tempo. "Per noi è un onore poter ospitare questo evento in rappresentanza di tutta Prato, la città dove Rossi è nato. - afferma il direttore sportivo Antonio Nelson Facchi -Un'opportunità che ci è stata proposta e che abbiamo subito colto al volo. Cercheremo di organizzare tutto con la massima professionalità per rappresentare al meglio la città".

Possono iscriversi all'evento i bambini dai 6 ai 14 anni. I posti disponibili sono 50 e le attività si terranno dal 28 giugno al 3 luglio. Il costo è di 300 euro pasti compresi. I baby calciatori avranno a disposizione istruttori professionisti di livello nazionale e uno staff tecnico dedicato ai portieri. Al termine riceveranno un attestato di partecipazione e i 4 più bravi parteciperanno a una giornata di gare al centro tecnico di Coverciano. Alla premiazione è prevista la presenza di un campione del mondo del 1982, compagno di squadra di Pablito.

Non solo. Le società sportive che hanno collaborato all'iniziativa, nel caso di Prato il Paperino San Giorgio, si sfideranno in una sorta di olimpiade del calcio che sarà organizzata nella prossima stagione a Bucine, il comune dell'aretino dove Paolo Rossi ha trascorso gli ultimi anni e dove vive la sua famiglia.