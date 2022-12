14.12.2022 h 16:07 commenti

A Palazzo Pretorio la mostra ''Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali”

Sarà visitabile da sabato fino al 10 aprile 2023. Attraverso quarantacinque dipinti e disegni viene offerto uno spaccato dell’ambiente culturale e sociale della Prato del XIX secolo

Sabato 17 dicembre al Museo di Palazzo Pretorio apre al pubblico la mostra dal titolo “Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali”, a cura di Lia Brunori, Claudio Cerretelli e Rita Iacopino, che sarà visitabile fino al 10 aprile 2023.

In occasione del bicentenario della nascita di Cesare Guasti il Museo di Palazzo Pretorio vuole ricordare i legami di amicizia tra l’illustre archivista, filologo, letterato e poeta pratese e alcuni artisti suoi contemporanei attraverso le opere conservate nelle collezioni comunali: uno spaccato sull’arte dell’Ottocento a Prato, dove la figura di Guasti giocò un ruolo importantissimo, determinando l’affermarsi del pensiero purista e favorendo un’estetica improntata ai valori morali.

Attraverso quarantacinque dipinti e disegni - di artisti tra cui spiccano Antonio Marini, Luigi Mussini e Alessandro Franchi - la mostra “Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali” racconta in dettaglio proprio questo clima così fervido, che a Prato si sviluppa intorno alla Scuola comunale di Disegno.

Le opere esposte, alcune provenienti in via eccezionale anche dai depositi, sono tutte legate alla figura di Cesare Guasti, a sua volta ritratto da Egisto Sarri in uno dei dipinti in mostra. Come i disegni di Giuseppe Ciardi, raffinato incisore e maestro di disegno, da cui si recò un Cesare Guasti diciottenne per prendere lezioni: con lui imparò a maneggiare matite e colori, e fu educato a quella particolare sensibilità artistica che può derivare solo dall’esperienza.

Una mostra che racconta in profondità uno spaccato della vita artistica e culturale della Prato della metà dell’Ottocento, ma anche dei suoi legami sociali: fin da giovanissimo, Cesare Guasti si affermò infatti come figura centrale nel mondo intellettuale pratese e assecondò il desiderio della comunità di riappropriarsi orgogliosamente della propria identità. Sullo sfondo di questo sentire civile e politico, prese sempre più corpo l’idea di istituire la Galleria Comunale, che nacque nel 1858, curata dal fratello Gaetano, ma fortemente voluta da Cesare, in una sala del Palazzo Comunale (l’attuale sala del sindaco), decorata nel 1870 da Pietro Pezzati.

La mostra “Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali” non è infatti l’unico evento che celebra il bicentenario della nascita di Cesare Guasti; a partire dal 20 gennaio, nella galleria espositiva della Biblioteca Lazzerini saranno in mostra libri e documenti che ricostruiscono il fermento culturale della Prato dell’epoca: letterati, pittori e intellettuali che furono amici di Guasti e che diedero un grande contributo alla crescita morale della città.

Nella sala lettura della Biblioteca Roncioniana sarà invece esposta una selezione di autografi di lettere di Antonio Marini, Alessandro Franchi e Luigi Mussini, con a specchio quelli di Cesare Guasti, testimonianza di un intenso rapporto culturale e di amicizia, instauratosi fra i pittori e il letterato pratese intorno alla comune idea estetica purista. Arricchiscono l’esposizione alcuni disegni inediti di Antonio Marini e Alessandro Franchi.

La mostra, allestita al piano terreno, e visitabile con regolare biglietto di accesso al museo, è stata realizzata dal Comune di Prato e dal Museo di Palazzo Pretorio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e con il contributo della Regione Toscana.