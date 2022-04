22.04.2022 h 15:35 commenti

A Palazzo Pretorio i "ritratti con il sangue" dell'artista Pietro Costa

La mostra, a cura di Chiara Spangaro, sarà visitabile a ingresso libero fino al 31 luglio e si compone con le opere più aggiornate della serie "bloodworks"

In mostra a Palazzo Pretorio i ritratti realizzati dall'artista Pietro Costa tra il 2018 e il 2022. L'esposizione "Pietro Costa, /ri.tràt.ti/ /ˈpôrˌtrāts/", a cura di Chiara Spangaro, aprirà al pubblico domani sabato 23 aprile e sarà visibile fino al 31 luglio ad ingresso libero. Le opere sono una selezione più aggiornata della serie "bloodworks", che l’artista ha intrapreso dalla fine degli anni ottanta e che indaga la ricerca dell’identità tra arte e scienza, il concetto di ritratto fisico e biologico e la rappresentazione dell’io tra unicità e comunità.



“Con questa mostra monografica di Pietro Costa - dice il sindaco Matteo Biffoni - Palazzo Pretorio apre di nuovo le porte all’arte contemporanea. Una mostra interessante che raccoglie ritratti di pratesi importanti, ambasciatori della cultura della nostra città, generosi e appassionati mecenati che hanno contribuito al valore di questo stesso museo".

Le opere sono eseguite con il sangue del soggetto ritratto che viene utilizzato come pigmento tra due fogli di mylar.

La mostra valorizza il legame dell’artista con la città toscana, dove ha lavorato alla prima serie dei Family Portraits, gli otto ritratti realizzati nel 2019 che attraversano tre generazioni a partire dal patriarca Giuliano Gori, storico collezionista e mecenate pratese.

In mostra saranno presenti anche altri ritratti che raffigurano singoli e nuclei familiari, come quelli di padre-figlio Sandro e Gianni Veronesi, e di altri cittadini, pratesi e non.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo bilingue in italiano e inglese edito da Silvana Editoriale con un saggio dello storico, critico e poeta Robert Morgan, un testo scientifico del biologo all'Università di Barcellona Policarp Hortolà, un testo critico della curatrice della mostra, Chiara Spangaro ed uno a cura della direttrice scientifica del Museo di Palazzo Pretorio Rita Iacopino.

In occasione della mostra sarà prodotto anche un libro d’artista che include le speciali collaborazioni dello scrittore , drammaturgo e poeta statunitense Nick Flynn e quella del giovane compositore Gianni Veronesi, presente in mostra con una composizione ispirata al lavoro di Costa dal titolo "Brothers".