12.09.2022 h 18:16 commenti

A Oste successo per la 31esima edizione del Corteggio Storico

Tante le persone che hanno seguito la sfilata che rievoca la battaglia del 1537 tra i fuoriusciti repubblicani e le truppe medicee di Cosimo

Successo di pubblico per la 31esima edizione del Corteggio Storico di Montemurlo, promossa dal Comune con il Gruppo storico e andata in scena sabato scorso 10 dicembre. La sfilata rievoca la battaglia di Montemurlo del 1 agosto 1537 tra i fuoriusciti repubblicani e le truppe medicee di Cosimo. Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha ricordato il valore della manifestazione per l'identità del territorio ed ha sottolineato che, a seguito della battaglia, nacque la Toscana moderna che, grazie alla pace duratura, fu culla di cultura, arte e scienza. La stessa pace che il sindaco auspica per la guerra in Ucraina

Dal pomeriggio piazza Amendola a Oste si è animata di pubblico, attratto dalle animazioni a tema “rinascimentale”: giullari, bandiere, danze, falconieri, simulazioni di battaglie, accampamenti. Tanti anche gli stand enogastronomici, allestiti dalla Filiera Corta e dalla Pro Loco di Montemurlo, che hanno fatto conoscere i prodotti tipici del territorio. Alle 21, come da programma, è partito il corteo con i gonfaloni dei Comuni e i duecento figuranti, che hanno sfilato per le vie di Oste e sono state tante le persone che in strada o dai balconi hanno seguito la sfilata in abiti storici.