06.07.2021 h 08:20 commenti

A Oste il più grande playground decorato della Toscana, al lavoro Moneyless

In via Palarciano sono iniziati i lavori che porteranno arte e colore nello spazio verde. Inaugurazione prevista a metà luglio. Il sindaco di Montemurlo: "Abbiamo scommesso sulla street art per valorizzare il parco e renderlo bello e attrattivo per tutti"

Il progetto presentato dall’associazione stART -Open youreyes e curato da GianGuido Grassi, riempirà di arte e di colori il giardino comunale di via Palarciano a Oste. Sono partiti gli interventi di street art affidati dal Comune di Montemurlo a Teo Pirisi, in arte Moneyless, uno degli artisti emergenti più importanti del panorama internazionale del muralismo astrattista, che trasformerà il parco di Oste in luogo di arte, bellezza e fantasia. All'inaugurazione dell'opera, prevista per metà luglio, parteciperà anche Giacomo “Jack” Galanda, ex cestista della nazionale italiana di basket. Una volta terminato l'intervento, il giardino di via Palarciano diventerà il più grande playground decorato della Toscana (oltre mille metri quadrati).

«Il Comune di Montemurlo ha deciso di scommettere sull'arte per rigenerare il giardino di via Palarciano e renderlo bello e attrattivo, non solo per gli abitanti della frazione, ma anche per tutti gli amanti dell'arte contemporanea.- dicono il sindaco Simone Calamai e l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli - L’arte urbana ha una vocazione universale, è immediata e semplice da capire, si rivolge alle nuove generazioni e facilita il legame sociale, l’incontro e la condivisione. Il bello quindi per combattere il degrado e dare una nuova identità ad un giardino che speriamo possa essere frequentato da tanti ragazzi e bambini».

Questo lavoro generale di restyling è servito all'amministrazione comunale per rendere lo spazio anche più sicuro e accogliente in risposta al degrado e alle cattive frequentazioni dell'ultimo periodo. Il Comune di Montemurlo ha provveduto a recintare il giardino, trasformandolo così in uno spazio “protetto”, grazie al servizio di chiusura notturna (affidato ai volontari dell'Auser). Un giardino che già da qualche mese è rientrato nell'esclusivo possesso delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi e non più dei vandali.

Moneyless,dunque, oggi inizierà a lavorare alla decorazione del playground, il terreno di gioco del vecchio campo da basket, dando vita ad una vera opera d'arte.

«Attraverso il suo lavoro Moneyless cerca di portare un' estetica all'interno dei quartieri per renderli più belli e lo fa in un modo molto semplice.- spiega il curatore Gianguido Grassi di StArt Open your Eyes- Nella nostra società siamo bombardati da immagini e comunicazioni, invece lui con la sua geometria, con i suoi colori, con i suoi cerchi vuole mettere come un punto di silenzio che permette di ripartire e di ritrovarsi. Una semplicità che ci permette di “ripulirci” da questa sovraesposizione mediatica».



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus