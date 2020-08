12.08.2020 h 11:47 commenti

A Officina jungle arriva Samuel dei Subsonica con il suo Golfomistico live

Il leader della storica band torinese torna a Prato a un anno dal fortunato concerto con il suo gruppo in piazza Duomo. L'appuntamento è per il 4 settembre. Potranno partecipare solo 200 persone

Colpo grosso di Officina jungle, il nuovo spazio di intrattenimento all'aperto dentro l'area degli Ex Macelli. Il 4 settembre alle 21.30 salirà su quel palco Samuel dei Subsonica, con il suo tour Golfomistico live.

Il responsabile dello spazio, Alessandro Rubino, è riuscito, a riportare a Prato il leader della famosa band torinese ad appena un anno dalla fortunata esibizione del gruppo in piazza Duomo per il Settembre Prato è spettacolo che a causa del Covid quest'anno non ci sarà.

Le regole di distanziamento e di dimensionamento massimo, però valgono per tutti. E dunque potranno entrare a Officina solo 200 persone. Per le prime cento il biglietto costerà 18 euro più la prevendita mentre per le altre cento il prezzo salirà a 20 euro. Il circuito è ticketone.