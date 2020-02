21.02.2020 h 18:48 commenti

A Officina Giovani la sfida finale dei Match di improvvisazione teatrale

Domani sera in programma la finale per il terzo posto e la finalissima che assegnerà il titolo di campione pratese. Sarà il pubblico a decretare i vincitori con il proprio voto

E' in programma domani, sabato 22 febbraio,a Prato la finale del campionato amatori di improvvisazione teatrale. La sfida si terrà alle 21.30 sul palco di Officina Giovani, in piazza Macelli a Prato, con la solita formula del Match d'Improvvisazione Teatrale. Quattro le squadre che si sfideranno: i Verdi e i Rossi per il terzo posto, i Bianchi e i Blu per il titolo di campione pratese di improvvisazione.

Consigliata la prenotazione dei posti (senza maggiorazione di prezzo) telefonando al 3476495902.

Sarà il pubblico, con il proprio voto, a decretare i vincitori delle due sfide.