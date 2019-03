01.03.2019 h 11:43 commenti

A Officina Giovani la festa tributo in ricordo di Willie Dbz

Per il terzo anno il memorial dedicato al rapper e cantante pratese Marco Dabizzi, prematuramente scomparso tre anni fa. Sul palco tanti artisti che vogliono così omaggiare l'amico

Una serata che sarà di festa e musica per ricordare il rapper e cantante Marco Dabizzi, prematuramente scomparso tre anni fa. Domani sabato 2 marzo dalle 21.30 a Officina Giovani in piazza Macelli si terrà il terzo Memorial per Willie Dbz.

Amici e musicisti si riuniranno per celebrare e raccogliere fondi nel nome di Marco Willie Dabizzi. Ecco alcuni nomi che saliranno sul palco: Frank DD & Friends, Parole del Profeta, Long Bridge All Starz, Kani Toscani, Mofire Mvmnt, Funkoolhertz, Alba Vasco, Blebla, Inka e molti altri. Saranno presenti breaker che balleranno la musica di Willie, mentre i Frank DD and Friends suoneranno l’album postumo inciso dal rapper di Galceti e stampato con il sostegno del crowfounding su internet.

"Ringraziamo il sindaco, l'assessore Faggi, l'assessore Mangani e l'amministrazione comunale - dicono i promotori -per lo spazio concesso a Officina Giovani".