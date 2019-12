21.12.2019 h 14:52 commenti

A Officina Giovani il mercatino "griffato" di Att per aiutare le cure domiciliari oncologiche gratuite

Oltre 100 aziende tra cui anche tanti marchi della moda, hanno donato prodotti e idee regalo per aiutare l'attività di questa associazione, presente a Prato dal 2003

Oggi e domani, 21 e 22 dicembre, c'è una bella occasione per fare uno shopping natalizio di qualità e allo stesso tempo aiutare l'assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore. Officina Giovani in piazza dei Macelli ospita il mercatino di Att, Associazione toscana tumori.

Dalle 9 alle 19.30 sono in vendita tantissime idee regalo donate da oltre cento aziende anche di importanti griffe della moda. "Eventi come questo sono per noi importantissimi per garantire il servizio tutti i giorni dell'anno, - spiega Francesca Magnani dell'Att di Prato e Pistoia - perché ci sosteniamo solo con le donazioni e le attività di autofinanziamento e le spese mensili ammontano a circa 95mila euro. Quando diciamo "Mai soli" ci crediamo davvero".

Approdata a Prato nel 2003, l'associazione conta almeno 120 volontari che si occupano delle varie manifestazioni sul territorio e di fare compagnia ai pazienti. La parte sanitaria invece ha a disposizione due medici, altrettanti oss, tre infermieri e due psicologi di cui uno per l'infanzia. Il loro è un lavoro silenzioso e quotidiano per aiutare il paziente e tutta la sua famiglia in questo difficilissimo periodo. I numeri sono imponenti: ogni anno Att accoglie oltre cinquecento nuove richieste di assistenza. Basta telefonare direttamente o attraverso il medico di famiglia. Entro 24 ore il paziente riceverà la prima visita. "Chi ci è passato - spiega Lorenzo Massai del consiglio direttivo di Att - sa bene quanto sia importante per il paziente e i suoi cari il sostegno, far capire che c'è speranza e non farli mai sentire soli".

E.B.