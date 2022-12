14.12.2022 h 13:09 commenti

A Officina Giovani il finesettimana sarà dedicato allo shopping con il Mercatino di Att

Torna l'iniziativa benefica che punta a raccogliere fondi da destinare alle cure e assistenza domiciliari gratuite per i malati oncologici. Tante le aziende che partecipano con i loro prodotti

Torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana che si svolgerà il prossimo finesettimana, sabato 17 e domenica 18 dicembre, a Prato presso l’Officina Giovani (Sala Teatro/Danza) in piazza Macelli, 4 con orario 9-20.

Tanti, come sempre, i nomi delle grandi aziende presenti (Faliero Sarti, Effegi Tricot, Wally Cosmetics, Teresa Cambi, L’Erbolario) ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e non mancherà, ovviamente, un vasto reparto food & wine per i più golosi.

Un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà e dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie a cui dal 1999 l’Att garantisce un servizio di cure e assistenza domiciliari gratuite.



