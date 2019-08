01.08.2019 h 13:47 commenti

A nuoto da porto Ercole a porto Santo Stefano per aiutare Att, l'impresa di 70 atleti

Secondo edizione di "Da porto a porto" organizzata dalla Polisportiva Amatori Prato per sostenere l'iniziativa "Mai soli" dell'Associazione Toscana Tumori a cui ogni anno si rivolgono oltre 450 malati oncologici residenti in tutta la provincia

Ventun chilometri e mezzo a nuoto da porto Ercole a porto Santo Stefano per sostenere l’attività di ATT, l’associazione Toscana Tumori.

Lunedì 5 agosto 70 nuotatori si tufferanno in mare sfidando non solo la fatica, ma anche le correnti, con l’obiettivo di consegnare 22mila euro all’associazione che come lo scorso anno le utilizzerà per il progetto Mai soli. “E’ il secondo anno che organizziamo questo evento – ha sottolineato Lorenzo Massai della polisportiva Amatori Prato e ideatore dell’evento - lo scorso anno abbiamo raccolto 11 mila euro e ora abbiamo raddoppiato , no solo gli incassi ma anche le presenze: ci sono atleti australiani, inglesi, svizzeri e ovviamente italiani”. Due i percorsi: quello dei solisti a cui sono iscritti 40 atleti e la staffetta che prevede il cambio del testimone ogni 5 chilometri.

L’amministrazione comunale sostiene la gara con il patrocinio. “A Prato – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – non abbiamo il mare, ma ci sono tante persone disposte ad aiutare chi è malato di tumore, del resto Att lavora anche sul nostro territorio ”.

All’associazione lo scorso anno si sono rivolte 450 nuovi pazienti residenti in tutta la provincia che sono stati seguiti nel percorso clinico, ma anche psicologico. “Il nostro compito – ha spiegato Giuseppe Spinelli presidente di Att - è quello di non far sentire soli i malati sostenendoli e prevenendo anche i loro bisogni. Lo scorso anno con i soldi ricevuti dalla gara abbiamo potenziato la presenza del nutrizionista, ma ci siamo anche attivati per acquistare un furgoncino per la consegna delle medicine. Il prossimo obiettivo è aprire una sede al mare in modo da permettere ai pazienti di poter andare in vacanza con un’assistenza garantita”.



