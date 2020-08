04.08.2020 h 15:01 commenti

A nuoto "Da Porto a Porto" per aiutare Att nell'assistenza domiciliare ai malati oncologici

Terza edizione della manifestazione di solidarietà organizzata dalla squadra di nuoto Polisportiva Amatori Prato e dall’associazione Amici del Guzzo di Porto Santo Stefano

Una nuotata di 22 chilometri da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, all'ombra del Monte Argentario, per raccogliere fondi a favore dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici da parte dell'Associazione Tumori Toscana (ATT) . L'appuntamento con la terza edizione di “Da Porto a Porto” è per il 10 agosto. Ieri il Comune di Prato, che come Monte Argentario e la Regione ha dato il patrocinio, ha ospitato la presentazione della manifestazione nata su iniziativa di Lorenzo Massai e organizzata dall’ATT, dalla squadra di nuoto Polisportiva Amatori Prato e dall’associazione Amici del Guzzo di Porto Santo Stefano. I partecipanti sono oltre settanta e fra loro ci sono alcuni nomi di spicco dello sport come gli atleti delle fiamme oro Edoardo Stochino, campione del mondo di gran fondo 2017 e 2018, Simone Ercoli, bronzo nella 5 Km ai mondiali di Montreal 2005, e l’ex nazionale medaglia d’oro a squadre a Perth Gaia Naldini. Si cimenteranno nella staffetta anche quattro giovani nuotatori promesse del fondo italiano, Elena Tortora, Alessandro Addis, Gabriele Pannozzo e Federico Tamborrino (Nazionale sordi e detentore del record nei 1500) e Simone Aringhieri, ex stella del canottaggio italiano con quattro titoli nazionali.

Ci sarà poi anche una staffetta composta da atleti paralimpici: Alberto Cribori, Cristina De Tullio,Isabel Logioia Sara Menardo, Marco Formenti e Stefano Salvatori.

A dare il loro sostegno alla nuotata anche personaggi noti come l’attrice Pamela Villoresi, madrina storica della manifestazione, e i due campioni di ciclismo Massimiliano Lelli e il “Re Leone” Mario Cipollini.

Molto soddisfatto la "mente" del progetto, Lorenzo Massai: “Questa è un’edizione particolarmente sofferta a causa dell’emergenza covid-19. Non è stato facile organizzare la nuotata in questo particolare momento storico ma non volevamo rinunciare alla possibilità di dare un aiuto importante ai malati di tumore che, da quando è scoppiata la pandemia, hanno ancora più bisogno di essere curati a casa. La risposta è stata entusiasmante, in pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti e fin dall’inizio abbiamo avuto il supporto fondamentale delle istituzioni e degli sponsor; tutti uniti per raggiungere un grande obiettivo".

Dal 2018 sono stati raccolti oltre 55.000 euro che hanno permesso di finanziare importanti progetti, fra cui l’acquisto di un furgone attrezzato per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari. Aiuti preziosi anche alla luce della contrazione delle attività di raccolta fondi legata alla pandemia. In particolare i fondi raccolti con la nuotata saranno destinati alla campagna “Un Nuovo Medico per le Cure a Casa” finalizzata a rafforzare lo staff medico dell’ATT per far fronte alla crescita del numero di pazienti. Grazie a questo progetto, le visite al domicilio da 170 passeranno a 225 ogni mese, oltre 50 in più e i pazienti saranno curati al meglio possibile e anche nei luoghi meno facili da raggiungere, nonostante le mille difficoltà di questo periodo.

Per Luca Vannucci, assessore alle Politiche Sportive del Comune di Prato, “ATT svolge ogni giorno un lavoro importantissimo per tutta la comunità, si impegna costantemente per dare supporto e sollievo alle famiglie che si trovano in situazioni molto difficili e anche durante l'emergenza sanitaria ha svolto un lavoro preziosissimo per tutti. Per la nostra Amministrazione e il nostro Comune è un vanto supportarvi in questa iniziativa. Ci tengo a ringraziare la Regione Toscana, il Comune di Monte Argentario e tutti i partner della manifestazione. Sport, mare e solidarietà è questo lo spirito che caratterizzerà la terza edizione della nuotata “Da Porto a Porto”".