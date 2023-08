02.08.2023 h 13:39 commenti

A Montepiano torna di moda il villeggiante, boom di persone che riaprono le case di famiglia

Qualcuno ritorna per la nostalgia delle estati passate in compagnia dei nonni, altri dopo aver eredito l'alloggio riscoprono il gusto di vivere in un paese dove il legame con il territorio resta forte

Chi decide di passare parte delle proprie vacanze a Montepiano si chiama villeggiante e non turista. Una differenza sostanziale; il primo ha radici nel territorio, magari perchè veniva quando era piccolo o ha ereditato la casa dei nonni, il secondo è di passaggio.

Un fenomeno, quello di trascorre almeno un paio di settimane nella frazione del Comune di Vernio, che negli ultimi anni è tornato di moda anche se il target è decisamente over 70. Quasi tutti ritorno alle case di famiglie che negli anni sono state risistemate e ritrovano gli amici di sempre, altri invece soggiornano nelle strutture del paese. L'albergo storico è il Margherita che ha ospitato generazioni di villeggianti: "Una stagione - spiega Vito Mariotti - che sta andando benino luglio lo abbiamo archiviato con abbastanza prenotazioni e anche agosto segue lo steasso trend. Sono soprattutto gli italiani a scegliere la nostra offerta".

Un punto di riferimento negli anni "Venivo a villeggiare negli anni quaranta - spiega un villeggiante fiorentino - e ora ci sono ritornato, forse il paese è meno vitale di come me lo ricordavo. Sicuramente sarà un periodo rilassante, la mattina facciamo una passeggiata poi leggiamo il giornale all' ombra delle piante che potrei dire sono cresciute insieme a me".

E anche l'atmosfera del paese è decisamente particolare, uno dei punti di ritrovo è lo Chalet, anche questo spazio è rimasto uguale negli anni, il pomeriggio si gioca a carte si chiacchiera e la sera si balla. Poco lontano la ProLoco organizza un cartellone di eventi per tutti i gusti con anche un torneo di tennis, del villeggiante, nei vicini campi sportivi che ha visto una grande partecipazione tennisti sia per le partire di doppio, sia per quelle singole.

Se gli italiani preferisco l'albergo e la casa di famiglia, gli stranieri scelgono i B&B e gli affitta camere. "La stagione- spiega Danieel Todde gestore di casa Dora - è iniziata in sordina per le piogge di maggio, a luglio e agosto, invece le prenotazioni sono state tante, soprattutto da parte degli stranieri".

A Montepiano si va a villeggiare perchè c'è fresco, perchè si è comunque a un'ora dalla città, ma anche per andare a camminare sui numerosi sentieri segnati dal Cai che si espandono per decine di chilometri. La sera, dopo tanta fatica ,non può mancare un piatto di tortelli di patate rigorosamente al ragù di cinghiale.

alessandra agrati