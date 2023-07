30.07.2023 h 11:54 commenti

A Montemurlo una serata “Dentro la Storia”: racconti, spettacoli e corteo storico

L’appuntamento è per mercoledì 2 agosto in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio. Una rievocazione storica della battaglia di Montemurlo del 2 agosto 1537

Montemurlo si prepara a rievocare la battaglia tra i sostenitori di Cosimo I de' Medici, duca di Firenze, e i fuorusciti repubblicani, oppositori della presa di potere mediceo, capeggiati da Baccio Valori e Filippo Strozzi, filofrancesi. Nel 486esimo anniversario del fatto storico, che segnò la nascita della Toscana moderna, mercoledì 2 agosto, il Comune di Montemurlo con il Gruppo storico propongono “Dentro la storia”, una serata di rievocazione, approfondimento storico, racconti e spettacoli.

«In attesa del momento clou, quello del Corteggio storico per le vie di Oste del prossimo 10 settembre, Montemurlo scopre la suggestione della sfilata in costume nel centro della città. - spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - ”Dentro la storia” è una nuova formula di divulgazione storica e culturale che mescola il racconto allo spettacolo. Una serata adatta a tutti, piacevole e coinvolgente»

La prima novità è dunque la sfilata dei figuranti del Gruppo storico per le vie di Montemurlo: la partenza è fissata alle ore 21 da via Matteotti, per poi spostarsi in via Rosselli, via Carducci, via Pascoli e arrivo in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio, dove prenderà il via la parte della serata dedicata al racconto e all’approfondimento storico. Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, tratteggerà i profili di quelli che furono i protagonisti della battaglia di Montemurlo, da Cosimo I De’ Medici con la madre Maria Salviati, fino agli oppositori, Filippo Strozzi e Baccio Valori. Un racconto accurato ma leggero, intervallato da aneddoti e spettacoli come i giochi d’armi della Compagnia Giovanni dalle Bande Nere e l’esibizione dei musici e degli sbandieratori del Gruppo Storico.

«Il programma delle celebrazioni della 32esima edizione del Corteggio per la prima volta porta la rievocazione storica nella nuova piazza pedonale davanti al municipio, dove si trova una targa in ricordo dell’evento. Un’occasione per coinvolgere sempre più persone nella conoscenza della nostra storia», conclude la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni

Chiude la serata la suggestione dello spettacolo con il fuoco delle Lumen Invoco. Animatore della serata sarà Gutyerrez, mentre gli artisti montemurlesi del collettivo “Amo. Art” proporranno per tutto il centro cittadino una vera e propria invasione d’arte. Dalle ore 19,30 saranno attivi stand enogastronomici e con prodotti del territorio a cura della Filiera Corta di Montemurlo.

L’ingresso è libero e gratuito. Anche durante “Dentro la storia” sarà possibile scattare le foto per partecipare al concorso fotografico “Scatta e parti”, promosso dal Gruppo Storico e dal gruppo fotografico Zoom zoom. Tutte le informazioni sul regolamento si trovano su www.gruppostoricomontemurlo.it

LIMITAZIONI ALLA VIABILITÀ- In occasione della manifestazione “Dentro la storia”, mercoledì 2 agosto nel centro di Montemurlo scatteranno alcune limitazioni alla viabilità per consentire lo svolgimento della sfilata storica. Dalle ore 18 alla mezzanotte scatterà il divieto di sosta in via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Montalese e via Indipendenza, in piazza Donatori del Sangue ad eccezione dei veicoli adibiti all’attività di allestimento degli operatori presenti alla manifestazione; nella piazza scatterà anche il divieto di transito. Inoltre, dalle ore 21 alle 24 sarà sospesa temporaneamente la circolazione per il del passaggio del corteo storico in via Matteotti (in corrispondenza della “Sala Banti”), via Montalese, via Fratelli Rosselli, via Carducci, via Pascoli, via Montalese e piazza della Repubblica. La sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito del corteggio storico e fino al termine della percorrenza del corteo.