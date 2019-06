26.06.2019 h 08:25 commenti

A Montemurlo una cena speciale, tutti a tavola con Cosimo I

L'appuntamento è domani nel borgo della Rocca. Il banchetto rievoca i momenti che precedettero la battaglia di Montemurlo del 1537

Dopo la giornata rinascimentale in Villa Giamari di domenica scorsa con il Palio della ruzzola e dei cerchi vinto dal rione Strada Mulino, gli eventi della 28esima edizione del Corteggio storico proseguono domani, giovedì 27 giugno, alle 20 in piazza Castello con “A cena con Cosimo I”. La manifestazione di rievocazione storica e di conoscenza della storia locale è promossa dal Comune di Montemurlo e dal Gruppo storico montemurlese.

Il banchetto rinascimentale nasce dalla volontà di proporre un momento suggestivo nel Borgo della Rocca. La storia narra che effettivamente, prima della battaglia di Montemurlo del 1537, ci fu un convivio ideato dal montemurlese Felice Settesoldi, supportato dalla mediazione della famiglia Pandolfini, per riavvicinare i Medici all'opposizione repubblicana meno compromessa. Purtroppo il tentativo fallì e si arrivò alla famosa battaglia, combattuta nella piana sotto la Rocca, che portò alla definitiva affermazione dei Medici. Quest'anno, quindi, in occasione del quinto centenario della sua nascita, il Gruppo storico ha voluto dedicare a Cosimo I duca di Firenze e primo Granduca di Toscana la tradizionale cena rinascimentale. Il menù è curato dall'associazione Historiaedita e cucinato con maestria dal ristorante la Taverna della Rocca. Tra le varie pietanze proposte si potranno assaggiare delle vere “chicche storiche” come il “Cosimino”, piatto elaborato dai cuochi della corte dei Medici in onore della nascita di Cosimo I o il pasticcio di pasta alla Caterina dei Medici, tutto portate che rispecchiano fedelmente gusti e sapori del rinascimento. Ogni piatto sarà intervallato da un introduzione storica sul menù proposto, da un sottofondo di musica rinascimentale a cura “Duo per Caso”, da danze rinascimentali, dall'esibizione degli sbandieratori, tamburi e danze rinascimentali e da un suggestivo spettacolo di fuoco a cura di Manipura Fire; scenografia a cura di Cinzia Menichetti. La prenotazione alla cena è obbligatoria al numero telefonico 328 9857707 oppure 0574 798109.

Il terzo e ultimo appuntamento del Corteggio storico si svolgerà domenica 30 giugno a Oste. Dalle ore 10 in piazza Amendola si potranno trovare mercatini artigianali e stand gastronomici mentre alle ore 20,30 prenderà il via la Sfilata Storica con la partecipazione, oltre al Gruppo Storico di Montemurlo, del gruppo di Scannagallo (Arezzo), degli sbandieratori e i musici di Lucca, della Società della Miseria e Gruppo storico dei Bardi di Vernio, della Contrada delle Botteghe di Fucecchio, del gruppo storico di Montopoli Valdarno (Pisa), della Giostra della stella e del palio delle contrade di Bagno a Ripoli (Firenze) e del primo cavaliere dell'Ordine di Valleverde a Bovino (Foggia).Per avere maggiori informazioni sulle manifestazioni e sul programma degli eventi del 28esimo Corteggio storico di Montemurlo si possono chiamare i numeri telefonici 3478833088 oppure 3288603217. Si può anche seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram “gruppostoricomontemurlo”.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

