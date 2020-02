27.02.2020 h 17:57 commenti

A Montemurlo un mese intero per parlare di “Storie di donne”

Tanti appuntamenti per fornire spunti di riflessione. L'8 marzo un evento alla Sala Banti che raccoglierà fondi per lo sportello territoriale del Centro anti-violenza La Nara

Ancora una volta a Montemurlo il mese di marzo è dedicato alle donne. L'assessorato e la Commissione Pari opportunità del Comune hanno presentato la rassegna "Storie di donne", che si apre domenica 1 marzo al centro civico “Il villaggio del sorriso” di Oste per concludersi all'inizio del prossimo mese di aprile. Tanti eventi per parlare di violenza sulle donne, di diritti, di opportunità e voglia di riscatto, di talento e sensibilità al femminile, di un diverso modo di raccontarsi e di raccontare la realtà.

Un mese che vuole essere un momento di festa per la donna, ma che non può non ricordare il problema della violenza sulle donne. Tra i vari appuntamenti, infatti, l'8 marzo, giornata internazionale della donna, l'evento in programma alla Sala Banti, che vedrà protagoniste le donne dell'amministrazione comunale, raccoglierà fondi per lo sportello territoriale del Centro anti-violenza La Nara, attivo dal 2013 con uno sportello a Montemurlo al Centro Giovani (piazza Don Milani) e aperto ogni giovedì mattina. Le donne possono accedere liberamente al servizio o possono prendere un appuntamento chiamando il numero telefonico 0574- 34472. Solo nel 2019 il Centro anti-violenza ha accolto 25 donne ( di cui il 35% di origine straniera), offrendo servizi di sostegno psicologico, assistenza legale ed eventuale percorsi di sicurezza personale e accompagnamento nelle case rifugio, come spiega Francesca Ranaldi del centro La Nara: "La prossimità è fondamentale nei percorsi d'aiuto delle donne che subiscono violenza. La radice della violenza, infatti, molto spesso è il controllo e un'assenza prolungata diventa difficile da giustificare da parte della donne. A Montemurlo, però, esiste un'ottima rete d'aiuto sul territorio composta da Carabinieri, Polizia Municipale, Comune e associazioni del territorio".