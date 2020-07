20.07.2020 h 15:55 commenti

A Montemurlo torna il cinema all'aperto con l'obbligo della prenotazione

Si parte mercoledì 22 luglio con la rassegna “Cinema nel parco” nel giardino di Villa Giamari. Sette proiezioni con i film delle scorse stagioni. Cartellone adatto sia ai bambini che agli adulti

A Montemurlo ritorna un classico dell'estate, il cinema all'aperto sotto le stelle ad ingresso gratuito. Un appuntamento che l'assessorato alla cultura è riuscito a mantenere nella programmazione estiva nel pieno rispetto delle norme anti – Covid: mantenimento del distanziamento interpersonale, misurazione della temperatura corporea, igienizzazione delle mani e mascherine obbligatorie Quest'anno, a dispetto del virus, la rassegna raddoppia, oltre alle sette proiezioni di “Cinema nel parco” nel giardino di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1), i film a ingresso gratuito fanno tappa per la prima volta a Oste con tre pellicole in programma il 13, 20 e 27 agosto in piazza San Babila.Si parte mercoledì 22 luglio ore 21,30 con la rassegna “Cinema nel parco” nel giardino di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1 – Montemurlo), sette proiezioni con film per bambini e adulti delle scorse stagioni cinematografiche. Le prossime date dei film in Villa Giamari sono giovedì 23 luglio, mercoledì 29 luglio, martedì 4 agosto, mercoledì 5 agosto mercoledì 2 e giovedì 3 settembre. Film di grande qualità e sempre molto amati dal pubblico. Come gli scorsi anni la proiezione dei film è organizzata grazie alla speciale "licenza ombrello", con la quale l’amministrazione comunale può contare sui prezzi concorrenziali delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito. La gratuità dell'ingresso però impone l'impossibilità di pubblicizzare i vari titoli in programma, che si potranno consultare nel manifesto affisso nel parco di Villa Giamari e al bancone della biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte”, dove saranno disponibili i volantini della programmazione, inoltre verrà inviata una mail direttamente nella casella di posta elettronica degli iscritti alla biblioteca.“ Il cinema è sempre molto amato a Montemurlo e quest'anno abbiamo deciso di replicare anche a Oste la formula consolidata del cinema nel parco di Villa Giamari.- spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un opportunità per fare cultura, stare insieme pur nel rispetto delle norme anti-contagio. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione la bellissima cornice del parco di Villa Giamari e a Oste del parco di San Babila e vogliamo sfruttare questi luoghi per regalare ai nostri concittadini momenti di serenità e divertimento in piena sicurezza”.L'ingresso è riservato anche quest’anno agli utenti iscritti al sistema bibliotecario pratese e solo su prenotazione, scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it o telefonando allo 0574-558567, sarà necessario presentarsi in anticipo e già muniti di tessera (importante differenza rispetto agli anni precedenti)