28.02.2020 h 18:54 commenti

A Montemurlo si va a teatro pagando il "biglietto del pane"

Alla Sala Banti lo spettacolo del gruppo Arti Sceniche dei Formaggini Guasti: per assistere non servono soldi ma beni alimentari non deperibili che poi saranno distribuiti dalla Caritas e dalla San Vincenzo alle famiglie bisognose

Al teatro della Sala Banti si entra con un "Biglietto di pane". Domani, domenica 1 marzo, alle 16,30 a Montemurlo si ripete il fortunato format teatral – solidale, promosso dalla compagnia teatrale “I formaggini Guasti” in collaborazione con la Caritas Diocesana di Oste e l'associazione San Vincenzo De' Paoli e il patrocinio degli assessorati alla cultura e politiche sociali del Comune di Montemurlo. In scena i giovani attori del gruppo Arti Sceniche dei Formaggini Guasti con lo spettacolo“Trance”, per assistere al quale gli spettatori non dovranno pagare un biglietto in denaro, ma in cibo non deperibile come scatolame, pasta e biscotti, e beni di prima necessità per bambini come i pannolini. Il materiale raccolto sarà poi distribuito dalla Caritas e dalla San Vincenzo alle famiglie bisognose del comune di Montemurlo.

Un' iniziativa sostenuta con forza dall'amministrazione comunale attraverso gli assessorati alle politiche sociali e cultura per rafforzare la coesione sociale e la solidarietà verso il prossimo. Purtroppo la povertà non è un problema che riguarda solo i paesi del terzo mondo. Sono tante anche sul territorio le famiglie che faticano a far quadrare i conti e a mettere in tavola i pasti quotidiani. Talvolta basta una malattia, la perdita del lavoro, un problema familiare, come una separazione, a creare situazioni di grave disagio di cui il Comune, anche grazie al progetto Vela, di cui fanno parte l'associazione San Vincenzo De' Paoli e Caritas, si fa carico quotidianamente. Iniziative come “Un biglietto di pane” sono molto importanti perché, attraverso un invito a teatro, sanno parlare di solidarietà e apertura verso il prossimo.