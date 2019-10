07.10.2019 h 18:25 commenti

A Montemurlo si può adottare un olivo: bando per raccogliere le olive dalle piante del Comune

L'affidatario avrà anche il compito di curare la pianta. Il sindaco Calamai: "Un'opportunità per salvaguardare l'ambiente e non disperdere i frutti"

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato un avviso per rilasciare ai cittadini interessati il permesso di raccogliere le olive dagli alberi di proprietà comunale. Un'opportunità per tutti coloro che non dispongono di un appezzamento di terreno con un'oliveta per tenersi impegnati e fare del buon olio a Km zero, come spiega il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai: "Il Comune è proprietario di diversi alberi di olivo che si trovano in terreni e giardini pubblici. Ci sembrava un vero spreco non raccogliere i frutti che ogni anno maturano su questi bellissimi alberi e quindi abbiamo deciso di dare ai cittadini l'opportunità di poter raccogliere le olive. Un modo per salvaguardare l'ambiente, stare attivi e a contatto con la natura".

Per presentare domanda occorre affrettarsi, perché l'avviso scade domani mercoledì 9 ottobre. Per partecipare basta compilare una semplice domanda, mentre l'autorizzazione alla raccolta sarà rilasciata dal Comune sulla base della graduatoria dei richiedenti. Possono partecipare i residenti a Montemurlo e i non residenti ( la priorità sarà comunque data alle domande presentate dai residenti), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. A ciascun richiedente sarà affidato un numero massimo di cinque alberi di ulivo, a meno che il numero delle richieste non sia inferiore al numero degli alberi disponibili; in questo caso gli alberi in eccesso potranno essere ridistribuiti tra chi ha presentato domanda. La raccolta delle olive dovrà avvenire solamente per uso privato e non è ammessa la vendita di olive o di olio pena la revoca dell'autorizzazione.

Per informazioni ci si può rivolgere all' ufficio patrimonio telefono 0574-558344, email luca.francioni@comune.montemurlo.po.it.