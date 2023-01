12.01.2023 h 14:26 commenti

A Montemurlo scoperti 22 evasori totali della Tari: recuperati 135mila euro

Si tratta di aziende, il 90% gestite da cittadini cinesi. Sono state scoperte grazie al progetto “Ambiente ed Equità” portato avanti dal Comune in collaborazione con Alia Servizi Ambientali e Sori

Nel corso del 2022 il Comune di Montemurlo ha scoperto scoprire 22 evasori totali della tari per un totale di 15mila metri quadri di superfici messe a tassa. È il bilancio del progetto “Ambiente ed Equità” portato avanti dal Comune di Montemurlo in collaborazione con Alia Servizi Ambientali e Sori. "Si tratta di un risultato molto importante che, già da quest'anno, ci consentirà di recuperare 135mila euro a riduzione della tariffa di tutti. - spiega l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli – Un progetto anti-evasione che il Comune porta avanti con convinzione per garantire maggiore equità nei confronti di tutti quei cittadini e quelle imprese che pagano regolarmente le tasse, accollandosi i costi anche di chi usufruisce del servizio senza farsi carico dei costi".

Gli evasori totali della tassa sono rappresentati da imprese, per il 90% di origine cinese e per il 10% italiane; le verifiche del progetto Equità hanno riguardato circa 120 aziende.

Sempre in tema di rifiuti il Comune di Montemurlo anche per l'anno 2022 si conferma il più “riciclone” di tutta la provincia di Prato: la percentuale di raccolta differenziata risulta essere pari al 79.37%, ovvero la migliore performance dell'area pratese e in netto miglioramento rispetto al 2020, quando aveva raggiunto il 78.8%. Confrontando i dati del 2021 con quelli del 2020 emerge anche una crescita nella produzione di rifiuti: questo fenomeno è dovuto alla totale ripresa delle attività nel corso del 2022 riportando i dati ai valori pre-pandemia. Nel mese di dicembre è stata pubblicata la certificazione delle raccolte differenziate a cura di Arrr (Agenzia Regionale Recupero Risorse) che certifica la produzione di 17.606 tonnellate totali di rifiuti di cui 13.973 tonnellate di raccolta differenziata e 3.633 tonnellate di indifferenziato. "Un Comune che punta alla sostenibilità ambientale e sul green come dimostrano i risultati virtuosi sulla raccolta differenziata - aggiunge l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli – Un traguardo raggiunto grazie all'impegno dei nostri cittadini, che ogni giorno portano avanti la raccolta differenziata con convinzione e serietà, nonché dell'efficienza dei servizi di igiene urbana. Montemurlo anche per il 2023 vuol essere un Comune bello e attento al decoro urbano, obbiettivi che si ottengono con l'impegno quotidiano verso l'ambiente".