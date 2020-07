14.07.2020 h 18:05 commenti

A Montemurlo ritorna lo “Shopping sotto le stelle”

In centro negozi aperti fino a mezzanotte. L'iniziativa di Confesercenti con il patrocinio del Comune. Tutti i negozi adottano i protocolli di sicurezza anti - Covid

Una delle scorse edizioni

A Montemurlo stasera 15 luglio ritorna “Shopping sotto le stelle”, il tradizionale appuntamento con i negozi aperti nel terzo mercoledì di luglio. La serata è promossa dalla Confesercenti in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Montemurlo e prevede l’apertura fino a mezzanotte dei negozi del centro di Montemurlo. Un'occasione per farsi un bel giro in città e fare acquisti in piena tranquillità e sicurezza. Tutti i negozi infatti adottano i protocolli di sicurezza anti - Covid e, proprio per evitare assembramenti, quest'anno gli organizzatori hanno rinunciato alle tradizionali animazioni di piazza. Un evento, comunque, sempre molto vivo e apprezzato dai montemurlesi, che mai come quest’anno assume particolare importanza, dopo i mesi del lockdown. L’edizione 2020 infatti sarà molto diversa da quella degli anni passati a causa delle restrizioni alle manifestazioni per il Covid19 ma si propone come un'occasione di socialità e incontro. Domani quindi si avrà l'opportunità di passeggiare in centro e fare acquisti, riconquistando così, almeno in parte, quella normalità che il Covid ci ha rubato per lunghi mesi.

