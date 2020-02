08.02.2020 h 08:46 commenti

A Montemurlo recuperato un altro tratto della storica strada di Doccia e Castello

Al via alla sistemazione del tratto che da via Morecci si unisce a piazza Castello. Si tratta di un antico percorso di origine medievale che univa la piana con il Castello di Rocca. Il sindaco: "Il recupero è fondamentale per la storia del nostro territorio"

Montemurlo punta alla valorizzazione del proprio territorio attraverso la riscoperta e la valorizzazione di antichi percorsi pedonali, che già in epoca medievale, mettevano in connessione la piana con il borgo della Rocca. Inizierà a breve, infatti, la sistemazione del terzo tratto di via di Doccia e Castello, quello che da via Morecci arriva fino a piazza Castello alla Rocca. Si tratta di un intervento da oltre 20 mila euro, realizzato da un privato, che ha effettuato una ristrutturazione in località Bagnolo, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.

I lavori di sistemazione dello stradello vedranno la regimazione delle acque piovane, che nel corso del tempo, anche a causa dell'abbandono del percorso, hanno causato il dilavamento del selciato. Saranno realizzate nuove fossette ai lati dello stradello e saranno ricreate delle canalette trasversali per consentire un corretto deflusso delle acque meteoriche. Inoltre, sarà ripristinata l'antica pavimentazione, che in alcuni tratti è ancora molto evidente. Saranno infatti riposizionate e murate le pietre dell'acciottolato preesistente per recuperare l'aspetto originario e garantirne la percorribilità. In tutto saranno sistemati oltre 300 metri di strada, che consentiranno di raggiungere a piedi la piazza della Rocca, seguendo un antico e suggestivo percorso.

« Recuperare questa strada significa dare valore alla storia di Montemurlo nella prospettiva di una sempre maggiore promozione turistica del territorio. - osserva il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai – L'intenzione del Comune è quella di completare il recupero dell'intero stradello con la sistemazione anche dell'ultimo tratto, quello che da via del Parco arriva a via di Morecci. Sono certo che il recupero di questa strada incentiverà sempre di più un tipo di turismo “slow” che sa unire ad una bella passeggiata la scoperta di belle ricchezze storico-artistiche di cui Montemurlo è uno scrigno».

Il recupero dell'antico camminamento di Doccia e Castello è iniziato nel 2016 con la sistemazione del tratto tra via Fratelli Cervi e via del Parco. Successivamente è stata ristrutturata la scalinata che da via Montalese porta a via Fratelli Cervi. Un'opera fortemente voluta dall'amministrazione comunale per rimettere la via di Doccia e Castello nella piena disponibilità della cittadinanza.



